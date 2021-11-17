В России утверждён новый перечень районов Крайнего Севера

Правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Он необходим для выплаты компенсаций и предоставления государственных гарантий живущим там людям.Об этом сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

Прежний список был составлен в 1992-1994 годах и с тех пор претерпел множество изменений.



В новый перечень территорий Крайнего Севера полностью вошли Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край.

Также список дополнили отдельные части республик Алтай, Бурятии, Карелии, Коми, Тувы, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

В правительстве подчеркнули, что географически список территорий не изменился. Жители районов, которые раньше получали "северные" надбавки, продолжат получать льготы и те компенсации и государственные гарантии, которые им положены. Это касается в том числе и жителей районов Карелии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны России. Он отменил ряд указов Бориса Ельцина, которыми отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Для жителей республики это стало неожиданностью - под угрозой оказались северные и кадровые надбавки к зарплатам и пенсиям. Позже в правительстве Карелии объяснили, что документ это не более чем "уточнение нормативно-правовой базы", а все льготы сохраняются.