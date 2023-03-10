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В России в 15 раз выросли долги по зарплатам перед учителями

В России долги по выплатам зарплат учителям из бюджета достигли 152 миллионов рублей, хотя в январе долг составлял 10 миллионов. Это следует из отчёта "Росстата" о социально-экономическом положении, с которым ознакомилась редакция Сибирь.Реалии.

В конце декабря прошлого года задолженности не было совсем, а самый худший показатель года достигал только 15 миллионов рублей. То есть к марту, по сравнению с январем 2023 года, задолженность выросла в 15 раз, а по сравнению с худшим показателем прошлого года - в 10 раз.

Кроме долгов из-за невыделения денег из бюджета, учителям задолжали еще 10 миллионов рублей из-за "отсутствия собственных средств" у работодателей. То есть общий долг перед работниками сферы образования - 162 миллиона рублей. Из этой суммы 146 миллионов рублей задолжали региональные бюджеты.

Общая задолженность по зарплатам во всех сферах к концу февраля достигла 799 миллионов рублей (на 24% больше, чем в январе). Зарплаты задерживают почти 19 тысячам работникам, в январе их было 8,3 тысячи.

  • В начале февраля стало известно, что дефицит бюджета России за месяц вырос в 14 раз. В конце прошлого года власти запланировали дефицит бюджета на 2023 год в 2,9 триллиона рублей. Уже за первый месяц — из-за сокращения доходов и роста расходов — Россия исчерпала больше половины этой нормы. За январь бюджет страны потерял 1,8 триллиона рублей. Это в 14 раз больше, чем в прошлом году, и самый худший результат для первого месяца года как минимум за последние 25 лет.
  • Доходы бюджета России от экспорта в январе сократились почти в четыре раза.

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