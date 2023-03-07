Дыра в бюджете растет. Как российский Минфин жонглирует цифрами

Министерство финансов России в понедельник обнародовало предварительную оценку исполнения федерального бюджета на начало марта. Дефицит в январе-феврале 2023 года составил 2,581 триллиона рублей (при запланированном на весь год дефиците 2,925 триллиона). Год назад в январе-феврале федеральный бюджет, наоборот, был исполнен с профицитом в 415 миллиардов рублей.

Доходы за два месяца текущего года упали по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период на четверть – до 3,163 триллиона. А расходы взлетели к январю-февралю 2022 года на 52 процента, составив 5,744 триллиона рублей.

Все эти цифры удивительным образом расходятся с излучающими оптимизм оценками, которые прозвучали в интервью министра финансов Антона Силуанова, которое он дал RT в минувший четверг – 2 марта.

Те, кто прогнозировал нам большой дисбаланс, будут очень сильно расстраиваться

"По итогам февраля мы видим, что доходов поступило больше, чем за январь-февраль прошлого года. Несмотря на то, что наши планы по году в целом были более скромными. Поэтому сейчас мы опубликуем статистику, и те, кто прогнозировал нам большой дисбаланс, будут очень сильно расстраиваться", - заявил Силуанов, когда дело дошло до конкретных цифр. Российские информагентства со ссылкой на это интервью распространили информацию о том, что только налоговых доходов бюджет получил за два месяца более чем на 5 триллионов рублей. Из записи интервью эта оценка куда-то делась, но в публикации все на месте.

Можно, конечно, предположить, что министр финансов давал интервью в состоянии некоторого измененного сознания, перепутал, не разобравшись, доходы с расходами, отсюда и все нестыковки. Тем более, что сам Силуанов в конце беседы признался, что у него стало "больше драйва – работаем с огоньком". Потому что иного объяснения такому откровенному передергиванию фактов не находится.

Попытки объяснить пугающую бюджетную дыру января "разовыми факторами" выглядят неубедительно

Чиновники и придворные "аналитики" потом, конечно, будут объяснять, что министр, по всей видимости, имел в виду оценку доходов консолидированного бюджета, который суммирует доходы всех получателей налогов – от муниципальных образований до федерального центра. А вот как быть с качественной оценкой, с заявлением о том, что доходы этого года превысили прошлогодние?

Если отвлечься от ничем не оправданного и тем удивительного фактического вранья министра, можно констатировать, что попытки объяснить пугающую бюджетную дыру января "разовыми факторами" выглядят неубедительно. А они предпринимались представителями финансово-экономического блока правительства на протяжении всего месяца.

Доходы по-прежнему значительно ниже прошлогодних при той же цене нефти Brent на мировом рынке. Зато расходы притормозить никак не удается. Дефицит февраля оказался ниже январского, но всего за два месяца правительство умудрилось практически выбрать весь годовой лимит. В оставшиеся 10 месяцев они могут потратить всего на 334 миллиарда рублей больше, чем соберут с налогоплательщиков. По крайней мере, если относиться к закону о бюджете как к серьезному документу, а не "филькиной грамоте", которую смело можно игнорировать.

Откуда взялось еще полтора триллиона, ни министр финансов, ни его многочисленные заместители не рассказывают

Впрочем, как к этому совместному продукту жизнедеятельности правительства и депутатов ни относись, без разъяснения остается другой вопрос. Откуда Минфин берет деньги, чтобы финансировать все то, что он с таким усердием финансирует? Если следовать формальной логике и общераспространённой практике, источников финансирования бюджетного дефицита у российского правительства ровным счетом два. Это использование резервов – средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) – и увеличение государственного долга.

С начала года Минфин действительно в соответствии с новым "бюджетным правилом" продает китайские юани из ФНБ. И продал их за два месяца на 214 миллиардов рублей. Что касается госдолга, то на весь первый квартал Минфин запланировал занять 800 миллиардов. И даже если бы он за первые два месяца занял все, что хотел занять за три месяца (в реальности заняли около 0,5 триллиона), все равно вместе со средствами из резервов получилось бы немного больше триллиона. Откуда взялось еще полтора, ни министр финансов, ни его многочисленные заместители не рассказывают.

Объяснить этот загадочный феномен могла бы только одна весьма фантастическая версия – глава Банка России Эльвира Набиуллина ссудила коллеге Силуанову на пару ночей в пользование "печатный станок".

Но тогда возникает резонный вопрос, зачем в таком случае вообще городить огороды и водить хороводы с размещением облигаций федерального займа и продажей юаней из Фонда национального благосостояния. Было бы куда резонней не разбазаривать резервы и не копить долги, а наоборот, пополнить резервы триллионов на 5-10, а с государственными заимствованиями завязать до более спокойного времени.

Даже странно, что эта мысль министру финансов в голову до сих пор не пришла. Драйва у него, конечно, прибавилось. Но все-таки его недостаточно для полной и окончательной победы на финансовом фронте и посрамления врагов, недоброжелателей и многочисленных завистников.