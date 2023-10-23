В России в полтора раза выросло число приговоров за "фейки"

Количество приговоров по статье о так называемых фейках о российской армии в 2023 году выросло на треть, а число дел о государственной измене – почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2023 году суды впервые начали назначать реальные сроки по делам о так называемой дискредитации российской армии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, в первом полугодии 2023 года за "фейки" осудили 21 человека: восемь получили реальные сроки, трое – условные сроки, ещё десять были оштрафованы. В 2022 году суды приговорили по этой же статье 14 человек, двое из них получили реальные сроки.

В 2023 году суды впервые назначали реальные сроки по уголовной статье о дискредитации российской армии: сроки в колониях получили двое из 15 подсудимых. В 2022 году по этой статье не лишали свободы, обвиняли только троих подсудимых, а максимальная санкция была штрафом.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты прогнозируют дальнейший рост приговоров за "фейки" и "дискредитацию", поскольку суды рассматривает более 200 дел по этим двум статьям.

За первые шесть месяцев 2023 года суды вынесли 15 приговоров по делам о государственной измене (все сроки – реальные), хотя в первом полугодии 2022 года таких приговоров было 4 (в одном случае суд вынес условный срок). Число дел об оправдании терроризма выросло за год с 126 до 167, пишет издание со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда.

При этом снизилась интенсивность преследований по административной статье о дискредитации российского армии: 4440 протокола за 2022 года против 1308 за первые полгода 2023.

Эксперты объясняют это "упреждающим" действием закона: люди стали меньше высказываться публично.

Кроме того, сократилось число дел о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя: 161 дело в первом полугодии 2023 года против 149 в аналогичном периоде 2022 года.

Административная и уголовная статьи о так называемых фейках о российской армии были добавлены Госдумой в российское законодательство вскоре после начала российского вторжения в Украину. Дискредитацией суды признают сообщение любой позиции о войне в Украине, противоречащей официальной точке зрения Москвы.

Российские суды вынесли уже десятки приговоров по делам о так называемых "фейках об армии". Максимальный срок – восемь с половиной лет колонии – получил политик Илья Яшин. Как правило, приговоры выносились в связи с высказываниями об убийствах российскими военными мирных жителей Украины в Буче или Мариуполе. Оправдательных приговоров по этой статье не бывает.