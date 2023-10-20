Экс-сотрудника "Торпедо" приговорили к 6 годам за "фейки об армии"

Окружной военный суд в Москве приговорил к шести годам колонии бывшего сотрудника пресс-службы нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Михаила Жарикова. Его признали виновным в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинения стали его посты в социальных сетях, где он рассказывал о предполагаемых военных преступлениях российских военных в Украине.

Следствие по делу Жарикова велось сразу по трём уголовным статьям: о распространении "фейков" по мотивам ненависти, о публичном оправдании терроризма и о реабилитации нацизма. Жариков публиковал на своей странице в инстаграме антивоенные посты и фото разрушенных городов Украины, а также сравнивал современную Россию с Германией 1930-х годов. В августе он был арестован и помещён в СИЗО.

Как сообщил адвокат ОВД-Инфо Алексей Матасов, изначально прокурор запрашивал для Жарикова восемь лет лишения свободы.