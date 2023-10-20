Экс-сотрудника "Торпедо" приговорили к 6 годам за "фейки об армии"

Окружной военный суд в Москве приговорил к шести годам колонии бывшего сотрудника пресс-службы нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Михаила Жарикова. Его признали виновным в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинения стали его посты в социальных сетях, где он рассказывал о предполагаемых военных преступлениях российских военных в Украине.
Следствие по делу Жарикова велось сразу по трём уголовным статьям: о распространении "фейков" по мотивам ненависти, о публичном оправдании терроризма и о реабилитации нацизма. Жариков публиковал на своей странице в инстаграме антивоенные посты и фото разрушенных городов Украины, а также сравнивал современную Россию с Германией 1930-х годов. В августе он был арестован и помещён в СИЗО.
Как сообщил адвокат ОВД-Инфо Алексей Матасов, изначально прокурор запрашивал для Жарикова восемь лет лишения свободы.
- Административная и уголовная статьи о так называемых фейках о российской армии были добавлены Госдумой в российское законодательство вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину.
- По этим статьям судят оппозиционеров, гражданских активистов, журналистов и граждан, публикующих в интернете информацию о войне, отличную от заявлений российских властей и пропагандистов.
- Российские суды вынесли уже десятки приговоров по делам о так называемых фейках об армии. Максимальный срок – восемь с половиной лет колонии – получил политик Илья Яшин. Как правило, приговоры выносились в связи с высказываниями об убийствах в Буче или Мариуполе. Оправдательных приговоров по этой статье не бывает.
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