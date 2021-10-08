В России вновь превышен дневной максимум смертности от COVID-19. По состоянию на утро 8 октября в 85 регионах страны с учётом аннексированного Крыма от коронавирусной инфекции нового типа умерли 936 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Показатели максимальной смертности обновился в шестой раз только с первого октября. Всего, по данным федерального оперативного штаба, от заболевания с начала пандемии умерли 214 485 человек.

Федеральные и региональные власти неоднократно обвинялись в манипуляции со статистикой. Независимые демографы считают, что официальная смертность от болезни занижается приблизительно в три раза. То есть, всего от COVID-19 могли умереть в России и аннексированном Крыму около 645 тысяч человек. Это — сравнимо с населением крупного российского города, вроде Ижевска, Барнаула или Ульяновска.