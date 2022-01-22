В России вновь выросло число заболевших COVID-19

В субботу Оперативный штаб по борьбе с пандемией объявил данные за последние сутки о распространении COVID-19 в России, включая аннексированный Крым. Новых случаев инфицирования - более 57 тысяч, умерших - 681.



Штамм "омикрон" выявлен в 63 регионах Российской Федерации. Среди новых случаев инфицирования вариант "дельта" составляет 52 процента, "омикрон" и другие менее значительные штаммы - 48 процентов.



В Москве за сутки зарегистрированы 16 094 новых пациента, в Петербурге 8 451 , в Подмосковье 6 400.



Количество госпитализированных за последние сутки в целом по стране около 10 тысяч (9 902). Это на восемь с половиной процентов больше, чем сутками ранее.