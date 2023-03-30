Весной в российскую армию призовут 147 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в российской армии. Согласно документу в войска планируют отправить 147 тысяч человек. Это на 12,5 тысяч больше чем в прошлом году. Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля.

В этот весенний призыв будут призывать ещё граждан с 18 до 27 лет. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому верхняя граница призывного возраста будет 30 лет, а нижняя 21 год. Изменения планируют ввести с весенней призывной компании 2024 года.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трёх лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что численность российских военнослужащих в 2022 году увеличилась на 500 тысяч человек. Официальная статистика Росстата приводит цифру в 400 тысяч военных. Однако, отмечают аналитики Bloomberg, эти данные неполны. Они не учитывают около 100 тысяч людей, набранных в структуры, формально не принадлежащие армии - например, ЧВК "Вагнер".

Также с 1 апреля в России начнётся новый набор контрактников в армию, для этого министерство обороны разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Ранее несколько региональных СМИ опубликовали общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска – 400 тысяч человек.