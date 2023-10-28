В России возбудили более 20 дел против уклонистов из Центральной Азии

В Москве возбудили 22 уголовных дела по факту уклонения от военной службы уроженцами Центральной Азии. Об этом сообщает Следственный комитет.

Речь идёт о призывниках, которые ранее получили российское гражданство. Правоохранители разыскивают предполагаемых уклонистов. Если выяснится, что они действительно не хотели исполнять воинскую обязанность, их могут лишить гражданства.

Более 80 человек, ранее получивших гражданство, направлены на службу в Вооруженные силы России.

До конца этого года на срочную службу призывают россиян в возрасте от 18 до 27 лет. С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста поднимется до 30 лет.

По уголовной статье за уклонение от военной службы грозит до двух лет колонии.

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