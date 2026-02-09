В России возбудили дело против панк-музыканта Дмитрия Спирина

Против бывшего солиста панк-группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина в России заочно возбудили уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей "иноагента". Об этом сообщило агентству "Москва" главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, включённый в реестр "иноагентов" музыкант в 2025 году дважды не предоставил властям требуемую по российскому законодательству информацию. В Следственном комитете подчеркнули, что Спирин живёт за границей. Он активно выступает против российского вторжения в Украину.

Ранее в понедельник стало известно, что прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении актёра и музыканта Семёна Слепакова по той же статье - об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщило "Настоящее Время". Слепакова в России признали "иноагентом" в апреле 2023 года. По версии Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против войны и "формировал негативное отношение к военной и госслужбе в целом", а также "негативно высказывался в отношении граждан РФ".

Также в понедельник стало известно о заочном аресте ещё одного уехавшего из России и признанного "иноагентом" артиста - рэпера Оксимирона (Мирона Федорова). Смольнинский районный суд Петербурга заочно арестовал его по той же статье - об уклонении от обязанностей "иноагента". Об этом сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Минюст объявил Оксимирона "иностранным агентом" в октябре 2022 года. В феврале 2024 года против Оксимирона возбудили уголовное дело, а в мае того же года объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

"До настоящего времени местонахождение Фёдорова не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия", – заявила Лебедева.

Оксимирон уехал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину и последовательно поддерживал антивоенные инициативы. Весной 2022 года он провел благотворительный тур "Россияне – против войны" в поддержку украинских беженцев.