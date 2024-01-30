В России впервые подтвердили гибель моряка "Новочеркасска"

Официальное российское учреждение впервые подтвердило гибель одного из моряков большого десантного корабля "Новочеркасск" после ракетного удара по порту Феодосии 26 декабря 2023 года. По неофициальным данным, тогда могли погибнуть более 30 моряков.

Гибель одного из своих выпускников, служившего на "Новочеркасске", подтвердила на своём сайте гимназия имени Пушкина из российского города Шахты (Ростовская область). Внимание на это обратило издание Крым.Реалии. На сайте гимназии сообщается, что погибший – старший матрос Игорь Мещеряков. Он окончил это учебное заведение в 2017 году.

"С августа 2021 года проходил службу в 197й бригаде больших десантных кораблей ВМФ РФ БДК «Новочеркасск» в звании матрос", – сообщается на сайте. Там же говорится, что Мещеряков погиб 26 декабря 2023 года – в день ракетного удара по Феодосии – и отмечается, что посмертно он награжден Орденом Мужества.

Таким образом, констатирует Крым.Реалии, Мещеряков стал первым моряком "Новочеркасска", чья гибель подтверждена официально.

26 декабря 2023 года после удара украинских сил по Феодосийскому порту в аннексированном Крыму, по данным украинской стороны, был уничтожен российский десантный корабль "Новочеркасск". В Минобороны России признали факт удара по кораблю. О пострадавших или погибших российское военное ведомство не сообщало. Спутниковые снимки и свидетельства очевидцев свидетельствуют о том, что корабль фактически был уничтожен.

В сети появились немногочисленные объявления родственников моряков, которые пытаются найти своих близких. СМИ называли несколько фамилий, среди которых и матросы срочной службы. По данным телеграм-канала Astra, без вести пропавшими числятся 33 моряка "Новочеркасска", а всего на борту их могло быть 77. Официальных данных по-прежнему нет.