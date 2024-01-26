Ушли по-московски. Месяц молчания о моряках "Новочеркасска"

С момента удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск" прошёл ровно месяц. Официальной информации о погибших моряках по-прежнему нет.

Разные источники утверждают, что на борту "Новочеркасска" в момент удара могло находиться как минимум 77 моряков. Не менее 33 их них, по неофициальным данным, числятся пропавшими без вести. Ни Минобороны России, ни представители Черноморского флота публично так и не сообщили, сколько членов экипажа в момент удара и последовавшего за ним мощного взрыва действительно находилось на борту корабля и сколько из них числятся пропавшими без вести (погибшими их могут признать только спустя определённое время).

В сети появляются немногочисленные объявления родственников моряков, которые пытаются найти своих близких. Официальные ведомства не предоставляют никакой новой информации и ограничиваются формальными ответами.

Сколько человек могли пострадать?

Ранним утром 26 декабря Вооружённые силы Украины ударили ракетой Storm Shadow (или SCALP-EG) по большому десантному кораблю "Новочеркасск", стоявшему в морском порту Феодосии. Ракета повредила носовую часть корабля. Спустя некоторое время раздался, по словам очевидцев, второй, "невероятно мощный" взрыв. В домах, стоящих рядом с портом, повыбивало стёкла, а обломки корабля разлетелись на сотни метров от места взрыва. Догоревший остов корабля спустя время полностью затонул.

В Центре стратегических коммуникаций ВСУ объяснили столь сильный взрыв тем, что в трюме корабля находились иранские дроны "Шахед". Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на нескольких неназванных работников порта утверждает, что последние пару месяцев "Новочеркасск" использовали "по-разному, в том числе не по прямому назначению". На нём якобы в режиме повышенной секретности перевозили "неопределённые грузы". Собеседники канала добавили, что в день удара БДК был "чем-то забит". Независимого подтверждения этой информации нет, однако известно, что российская армия до этого использовала десантные корабли для доставки военных грузов в аннексированный Крым.

Всего в результате атаки, по официальным данным, пострадали пять мирных жителей: погибла сотрудница охраны порта Надежда Толщина и ещё четыре человека получили ранения. По данным канала "ВЧК-ОГПУ", Толщина находилась на своём рабочем месте, когда раздался первый взрыв. Она позвонила дочери и сообщила о "прилёте". Все сотрудники, находившиеся в здании вместе с Надеждой, успели уйти, а женщина (ей было 64) "была медленнее других". Спустя 10 минут она перезвонила дочери и сказала, что "вышла". После этого связь оборвалась – предположительно, в этот момент раздался второй взрыв. Сообщается, что Толщину убило осколком у памятника Довженко – около 480 метров от места взрыва.

Карта разбросанных по Феодосии обломков "Новочеркасска"

Потери среди моряков официальные власти никак не комментировали, хоть Минобороны и признало повреждение "Новочеркасска", а глава ведомства Сергей Шойгу известил об ударе Владимира Путина. Журналистам "Агентства" удалось дозвониться до командира корабля Николая Степаненко, который, предположительно, был на корабле в момент удара. На вопрос о том, пострадал ли кто-то, он ответил: "Никто не пострадал, всё ровно, всё отлично".

Сколько именно моряков находилось на борту БДК в ночь на 26 декабря, сказать трудно. Штатная численность корабля – 87 человек. По данным "Астры", на борту в момент взрыва могло находиться 77 членов экипажа. По данным канала "ВЧК-ОГПУ", до 90 человек.

Попросивший об анонимности собеседник Радио Свобода, служивший на "Новочеркасске" в 2010–2011 годах, отметил, что во времена его службы на корабле был перебор и экипаж составлял 100 человек. При этом он допустил, что кто-то из моряков мог быть в увольнении, кто-то мог уйти в самоволку, но сказал, что в любом случае на корабле "должно было быть" минимум 80 человек.

"Конечно, весь экипаж остаётся на корабле. Куда они срочников денут? Никуда. Даже если он долго стоял [в порту], это не аргумент. Мы тоже могли на боевом дежурстве простоять в Новороссийске пару месяцев, потом в Севастополе пару месяцев. Тем более что если они пришли из Ирана недавно (между Ираном и аннексированным Крымом как минимум нет прямого морского сообщения. Возможно, собеседник имел в виду, что на борту было иранское вооружение, о чём говорили и представители украинской армии, но подтвердить эту информацию не представляется возможным. – Прим. РС), то он точно не вставал на какой-то капитальный ремонт, чтобы снимать экипаж с корабля", – считает собеседник Радио Свобода.

Он предположил, что если кто-то был на корабле в момент взрыва, то шансов выжить у него было. "Максимум, если кто-то был на корме и его выбросило куда-то далеко, но и его бы взрывной волной могло убить".

По разным неофициальным данным, пропавшими без вести числятся как минимум 33 военнослужащих, в том числе солдаты-срочники. Ещё от 19 до 29 моряков получили ранения.

Командующий флотом признал потери? Удалённые новости и письмо, оставшееся без комментариев

29 декабря телеканал "Независимое телевидение Севастополя", называющий себя партнёром Черноморского флота, сообщил о том, что в результате удара по "Новочеркасску" погибли 74 моряка, ещё 27 получили ранения. Телеканал сослался на "официальное сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота". Позднее новость была удалена с сайта НТС. Директор канала Диана Тырмус в разговоре с "Агентством" сказала, что новость удалили, потому что эта информация якобы не соответствует действительности. Эту же новость перепечатал и агрегатор новостей "Новости Севастополя". Позднее она пропала и оттуда.

В обеих публикациях утверждалось, что главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов обратился к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко с предложением объявить на территории города двухдневный траур. Евменов в своём письме к Лысенко также признал гибель 74 моряков.

"Имя "Новочеркасска" навсегда вписано в историю нашей Родины наравне с такими именами как "Саратов", "Минск" и "Москва" (потопленные ранее корабли Черноморского флота РФ. – Прим. РС). Шефство над кораблем – это не только покровительство, но и духовная связь. В связи с этим прошу Вас, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, рассмотреть вопрос об объявлении на территории города Новочеркасск двухдневного траура, а также принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", – сказано в обращении.

Лысенко в разговоре с "Астрой" заявил, что "не комментирует никакие письма", не подтвердив и не опровергнув подлинность обращения Евменова.

Надежда, объявления и гадалки. Как родственники ищут пропавших моряков

На данный момент известны имена четырёх моряков "Новочеркасска", которые, как утверждают их родственники, числятся пропавшими без вести.

Наталья Потёмкина после взрыва на "Новочеркасске" опубликовала пост в группе "ВКонтакте" "Эзотерика. ПОИСК пропавших, потерявшихся людей". В нём она писала о том, что ищет своего сына, 20-летнего матроса-срочника Кирилла Корфа, который "служил на корабле и пропал без вести в Феодосии 26 декабря 2023 года", а последний раз он вышел на связь вечером 25 декабря. В сообщении напрямую не говорится о том, что срочник служил именно на "Новочеркасске". От общения с журналистами Потёмкина отказалась, потому что это, по её мнению, бесполезно.

Другой член экипажа, который числится пропавшим без вести, – 23-летний Дмитрий Брякин из Саратова. Его мать Тамара разместила объявление в группе в "Одноклассниках". "В ночь на 26 декабря 2023 г находился на БДК Новочеркасск в порту г. Феодосия (Крым), который был атакован ВСУ", – написала она. На вопрос Радио Свобода о том, как сегодня проходят поиски пропавших моряков, Брякина ответила: "Информация засекречена! Поиски ведутся!" Она добавила, что надеется на поддержку со стороны "неравнодушных людей".

На момент переписки с Радио Свобода (16 января) Брякина, по ее словам, знала только то, что её сын числился пропавшим без вести. Никто из родственников моряков "Новочеркасска", с которыми Брякиной удалось связаться, также не получил никакой другой информации.

Ещё одного срочника, о поисках которого известно, зовут Влад Яременко. Как сказано в объявлениях, опубликованных его девушкой и тётей, 19-летний матрос "26 декабря был на корабле в Феодосии и считается без вести пропавшим".

Его тётя Ксения, с которой удалось связаться Радио Свобода, сказала, что "пока никакой информации не поступало". Она добавила, что, по данным Минобороны, Влад числится пропавшим без вести. После этого положила трубку.

Последний пропавший человек с "Новочеркасска", о котором сообщалось публично, 24-летний Александр Колотвинов. В объявлении о поиске его жена Надежда пишет, что "26 декабря на корабле был взрыв", но не упоминает, на каком именно.

Мама Александра Ольга рассказала "Астре", что сдала ДНК-тесты для опознания сына. На момент разговора он числился пропавшим без вести. "Ну, много же там детей было, и вот собирают еще, как я понимаю, останки. И ждем результата", – сказала она.

Жена Александра Надежда Колотвинова, с которой поговорило Радио Свобода, рассказала, что Колотвинов – контрактник-моторист. Он прибыл в командировку на корабль всего за неделю до удара.

Спустя практически 20 дней после разговора "Астры" с матерью Александра и почти месяц с момента взрыва никакой новой информации Надежде так и не поступило: Александр всё ещё числится пропавшим без вести. Ничего, кроме этого, ей не говорят и не обещают. "Ведутся поиски, вот и всё", – сказала девушка.

"Я опустошённая полностью, – делится она. – У меня нет настроения, я никакая. Каждый раз звонишь – ничего нового". На вопрос о том, остались ли у неё надежды на то, что её муж ещё жив, она ответила: "Конечно, я же Надежда".

Никаких других объявлений или публикаций о поиске пропавших моряков с "Новочеркасска" нет. Собеседник Радио Свобода, знакомый с ситуацией, сообщил, что с близкими моряков оперативно поговорили представители флота и психологи, "чтобы не было лишнего шума". Надежда Колотвинова, жена пропавшего моряка, не подтвердила эту информацию.

Что дальше? На примере крейсера "Москва"

После того, как у родственников пропавших без вести моряков взяли образцы ДНК, их известили, что в ближайшее время корабль планируют поднять со дна. Официально об этом не сообщалось.

"ВЧК-ОГПУ" пишет, что поднятие "Новочеркасска" несколько раз откладывали. После того, как корабль поднимут, его будут "аккуратно разрезать", что может занять три месяца. Ещё три месяца может уйти на сверку образцов ДНК с остатками тел. При этом живых, но при этом неопознанных моряков, в госпиталях нет, сообщает канал со ссылкой на родственников военнослужащих.

Телеграм-канал "Крымский ветер" писал со ссылкой на неназванный источник, что после взрыва акваторию порта Феодосии зачищали катера, а останки погибших моряков вывозили "куда-то в море". Независимого подтверждения этой информации нет.

Предположить, как события будут развиваться дальше и с какими трудностями могут столкнуться родственники моряков "Новочеркасска", можно на примере затонувшего в апреле 2022 года флагмана Черноморского флота крейсера "Москва". Тогда, по официальной версии, на корабле произошёл пожар, который вызвал детонацию боеприпасов, после чего "Москва" затонула во время буксировки из-за шторма. По официальным данным Министерства обороны России, опубликованным спустя 8 дней после удара по "Москве", 1 человек погиб, 27 моряков числились пропавшими без вести, а 396 моряков якобы спаслись.

Дмитрий Шкребец, отец погибшего на "Москве" срочника Егора Шкребца, провёл своё собственное расследование, в котором опроверг версию Минобороны о причинах гибели крейсера. Он пришёл к выводу, что наиболее вероятной причиной повреждения корабля стал именно ракетный удар, о чём заявляла и украинская армия. "Если бы корабль доставили в Севастополь, то никаких тайн бы не было", – размышлял Шкребец о причинах затопления "Москвы" во время буксировки. Пообщавшись с сослуживцами своего сына и изучив обстоятельства удара, он пришёл к выводу, что жертв в результате удара могло быть гораздо больше, чем сказано в официальной версии.

Шкребец неоднократно обращался в Черноморский флот, Военную прокуратуру, Минобороны и другие органы с требованием провести независимое расследование и наказать виновных, писал многочисленные посты на своей странице во "ВКонтакте", ознакомился с закрытой технической документацией "Москвы" и регулярно общался со СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Дмитрий неоднократно пытался узнать, как погиб его сын и почему срочники оказались в зоне боевых действий, но показания свидетелей постоянно менялись, а содержание документов, попавших к нему в руки, шло вразрез с официальной версией Минобороны. По его словам, правду ему говорить отказывались, а командование лишь изображало сочувствие.

В ноябре 2022 года руководитель правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко отметил в разговоре с Радио Свобода, что запрет на участие срочников в военных действиях нигде документально не закреплён. "Все голословные заявления, в том числе президента России, о том, что им запрещено участвовать в СВО, не находят подтверждения в законе. Любой срочник, отслуживший не менее четырех месяцев, может отправиться в любую точку мира на любую спецоперацию", – сказал он.

Он также отметил, что факт гибели военнослужащего обычно подтверждается медицинским работником с выдачей медицинского свидетельства о смерти. "В данном случае такой возможности нет, потому что нет тела. Поэтому тут есть развилка: статус погибшего может быть присвоен либо спустя несколько лет после окончания боевых действий, либо, в случае катастрофы, через полгода. Они классифицируют это именно как катастрофу", – добавил Кривенко в ходе разговора о судьбе моряков "Москвы".

На данный момент неизвестно, как именно российские ведомства квалифицируют гибель "Новочеркасска". Если как катастрофу, то суд сможет признать пропавших без вести моряков спустя полгода, но он не обязан это делать. Кривенко пояснил, что этот процесс не происходит автоматически, а инициируется заявлением со стороны семьи.

Дмитрий Шкребец и родственники двух других моряков с "Москвы" получили свидетельства о смерти их родственников в августе 2022 года, ещё 17 моряков признали погибшими в ноябре того же года. Всего, даже по официальной версии, пропавших без вести было 27. Неизвестно, признали ли погибшими остальных моряков. Возможно, их семьи не инициировали этот процесс.

После признания моряков погибшими семьи могут рассчитывать на выплаты. Шкребец получил президентские выплаты практически сразу же после того, как получил свидетельство о смерти сына. Единоразовое пособие от Минобороны и страховые выплаты он прождал два месяца – они пришли после того, как Шкребец направил обращение в прокуратуру. Задержку в официальном ответе объяснили тем, что лица, "которые были ответственны за отправку документов, не сделали это вовремя".

В результате потопления "Москвы" со своей должности сняли Игоря Осипова, командующего Черноморским флотом. Помимо него, рассказал Шкребец, с должностей сняли командира войсковой части (предположительно, 84201) и его помощника.

Помимо этого возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества. Оно было передано в Москву под грифом "Совершенно секретно", и в Севастополе к нему доступа ни у кого нет. Все процессы проходили в закрытом режиме, Шкребцу сообщили только номер дела, но не уточнили, по каким именно статьям оно возбуждено. Что сегодня происходит с этим делом, неизвестно.