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В России впервые с марта выявили максимум случаев COVID-19 за день

В России за прошедшие сутки выявлено боле 40 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает штаб по борьбе с вирусом. В последний раз такое количество заболевших фиксировалось в середине марта.

Максимальное число случаев по регионам выявлено в Москве – более восьми тысяч – и Санкт-Петербурге почти четыре тысячи 400.

Заболеваемость COVID-19 в России вновь начала резко расти в середине июля.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал жителей страны носить маски и пройти ревакцинацию. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью. Бурятия 15 августа первым из российских регионов вернула масочный режим.

  • С начала пандемии COVID-19 в России, по официальным данным, выявили более 19 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли более 380 тысяч пациентов. Демографы обращают внимание, что реальное число заболевших может быть в несколько раз больше.

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