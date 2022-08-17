В России за сутки выявлено 33 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 17 августа сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Это наивысший показатель с 20 марта, свидетельствует официальная статистика.

Число суточных госпитализаций составило 3167 — на 7,2% меньше предыдущего показателя (3411).

В марте такие показатели достигались на пике волны заболеваемости, сейчас статистика не указывает на то, что пик достигнут. Рост заболеваемости отмечается седьмую неделю подряд, показатели 17 августа на 38,4% выше, чем днём ранее (23 909).

Во вторник глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко призвал жителей страны носить маски и пройти ревакцинацию. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью.

Лидерами по числу новых случаев стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. За сутки во всех регионах умерли 63 заболевших. Общее число умерших, согласно официальной статистике, достигло 383 300. Независимые демографы считают, что в реальности пандемия стала причиной в четыре раза большего числа смертей.