В России впервые выявили более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

На утро 11 февраля в России, включая аннексированный Крым, выявлены 203 949 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый суточный максимум с начала пандемии.

По данным федерального штаба по борьбе с инфекцией, больше всего новых заболевших за сутки в Санкт-Петербурге – более 22 тысяч, Москве за прошедшие сутки выявили 18 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 20 почти на 20 процентов меньше, чем днём ранее.



Накануне заболеваемость в Москве выросла почти в два раза. Власти объяснили скачок новой методикой подсчёта. Теперь в статистике учитывают не только положительные ПЦР-тесты, но и экспресс-тесты на наличие антигена к возбудителю, сделанные в поликлиниках..

Мэр Сергей Собянин заявил, что пик распространения более заразного штамма "омикрон" в Москве прошёл. По его словам, число новых случаев заболеваемости на прошлой неделе уменьшилось на 6 процентов, а на этой будет ещё более существенным. Снизилось и количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, отметил Собянин.

В России за последние сутки в больницы попали более 19 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.