В России впервые выявили почти 170 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 168 201 случай заражения коронавирусом. Это почти на 12 с половиной тысяч больше, чем накануне. В больницы, как и вчера, попали около 18 тысяч заболевших COVID-19 . Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Умерли за последние сутки, по официальным данным, 682 пациента с коронавирусной инфекцией.

Количество выявленных случаев COVID-19 в России на фоне распространения штамма "омикрон" растет 25-й день подряд. Суточные максимумы заражений с начала пандемии обновляются уже две недели. К началу февраля заболеваемость выросла более чем в два с половиной раза. До 15 процентов всех заражений коронавирусом в России, по данным Минздрава, приходится на детей. Более 10 регионов России ввели дистанционное обучение в школах или дополнительные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В тоже время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире "России 1", что власти планируют отменить карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19. По словам Поповой, это связано с особенностями "омикрон"-штамма, который быстро передается от человека к человеку, а среди заболевших большое количество тех, кто болеет бессимптомно. В январе власти сократили срок карантина после контакта с больным коронавирусной инфекцией с 14 до 7 дней

В Москве у людей, болевших COVID-19, перестали брать повторный ПЦР-тест на коронавирус после выздоровления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские поликлиники.

Карантин закрывается автоматически, а QR-код переболевшего формируется на сайте госуслуг. В департаменте здравоохранения Москвы пока это не комментировали эту информацию.

В Москве за последние сутки коронавирус выявили у 25 019 человек — это на 1885 меньше, чем накануне.