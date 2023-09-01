В России вступили в силу критерии "пропаганды ЛГБТ"

В России с 1 сентября вступил в силу приказ Роскомнадзора, утверждающий критерии, по которым материалы в интернете могут быть признаны "пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии" и внесены в реестр запрещенной информации. Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Согласно документу, пропагандой ЛГБТ будут признаваться материалы, в которых есть информация "направленная на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок", положительная оценка или одобрение таких отношений, а также лица, состоящие в подобных отношениях.

Ещё одним критерием будет являться информация "оправдывающая отказ" от традиционных отношений "в пользу нетрадиционных" или представляющая такие отношения равноценными.

Под запрет попадут материалы, которые будут признаны формирующими "положительное отношение к смене пола" или рассказывающие о "преимуществах смены пола". Пропагандой педофилии будет признаваться информация "направленная на убеждение в допустимости и привлекательности сексуальной связи несовершеннолетними". При этом данный критерий не будет распространяться на художественные произведения, в которых отношения между взрослыми и несовершеннолетними оправданы жанром или сюжетом.

В документе кроме нововведений также содержатся критерии для определения детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков, которые уже применялись ранее.

Роскомнадзор открыл форму жалоб на контент с тематикой ЛГБТ. Получив жалобу, ведомство будет направлять сайтам уведомление. Если через сутки контент не будет удалён, Роскомнадзор заблокирует ресурс.