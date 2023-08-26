Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной инициативы "Дело ЛГБТ+". Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"Сегодня утром мы обнаружили, что наш сайт заблокирован Роскомнадзором и более не открывается", – говорится в сообщении.

Организация заявила, что продолжает работу через телеграм, а также занимается восстановлением сайта на другой платформе.

"Дело ЛГБТ+" – это некоммерческая организация, которая оказывает помощь, в том числе юридическую, представителям ЛГБТК-сообщества в России.