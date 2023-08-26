Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной инициативы "Дело ЛГБТ+". Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
"Сегодня утром мы обнаружили, что наш сайт заблокирован Роскомнадзором и более не открывается", – говорится в сообщении.
Организация заявила, что продолжает работу через телеграм, а также занимается восстановлением сайта на другой платформе.
"Дело ЛГБТ+" – это некоммерческая организация, которая оказывает помощь, в том числе юридическую, представителям ЛГБТК-сообщества в России.
- В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола". С 2013 года в России была запрещена "пропаганда" среди несовершеннолетних, теперь же запрет распространяется на всех россиян. Фактически закон ввёл табу на обсуждение гомосексуальности и трансгендерности в любом, отличном от негативного, контексте.
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