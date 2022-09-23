В России второй раз за год вырастет стоимость услуг ЖКХ. По информации Минэкономразвития, индексация тарифов пройдет 1 декабря - на восемь месяцев раньше запланированного срока. Ранее в этом году стоимость услуг ЖКХ была повышена 1 июля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

С 1 декабря вырастут цены на холодную и горячую воду, электричество, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Минэкономразвития утверждает, что ежемесячный платеж на одну семью из трёх человек вырастет на 324 рубля. Ведомство также объявило о том, что следующая индексация тарифов планируется только в июле 2024-го.

За первый квартал прошлого года 3 миллиона 200 тысяч россиян не смогли рассчитаться по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Тогда, сравнению с 2020 годом, количество таких должников выросло на 20%.