В России выделили триллион рублей на авиаотрасль в условиях санкций

Российские власти с начала войны с Украиной выделили из бюджета более одного триллиона рублей (более 12 миллиардов долларов по текущему курсу) на поддержку гражданской авиации, пострадавшей из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Минфина и Счетной палаты России.

Сумма, потраченная Москвой с начала войны, почти в два раза превышает субсидии, выделенные авиакомпаниям во время пандемии COVID-19. Тогда отрасль терпела убытки из-за запрета на международные полеты. В тот период были потрачены 547 миллиардов рублей.

Основная часть средств на поддержку авиаотрасли –около 400 миллиардов рублей – поступила из Фонда национального благосостояния. Западные аналитики полагают, что этих инвестиций в лучшем случае хватит лишь на сохранение авиапарка. По данным собеседников агентства, российские авиакомпании эксплуатируют 991 самолет, в том числе 405 российского производства.

"Аэрофлот", Минтранс и Минфин не ответили на просьбу агентства о комментариях не ответили.

С начала текущего года в России зарегистрировано более 180 инцидентов, связанных с неисправностями и поломками самолётов местных авиакомпаний. Это ровно в три раза больше, чем за весь 2022 год.

Эксперты связывают участившиеся неисправности с отсутствием качественного обслуживания бортов из-за введённых в отношении российской авиаотрасли санкций – в частности, запрета на техосмотры и ремонт у сертифицированных техников.

Российские компании самостоятельно ремонтируют свои самолёты, часто привлекая к этому неквалифицированных рабочих, а кроме того, занимаются так называемым "авиационным каннибализмом", то есть разбирают на запчасти одни борта для обслуживания других.

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