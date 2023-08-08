В России выпущен учебник истории с разделом о войне в Украине

Министр просвещения Сергей Кравцов и бывший министр культуры, а ныне помощник президента России Владимир Мединский представили новый учебник истории для старших классов. По нему начнут преподавать уже с 1 сентября. Фото глав учебника опубликовало РБК.

2 августа на встрече с Владимиром Путиным Кравцов заявил, что в учебнике 11-го класса отражены важнейшие события, среди которых аннексия Крыма и Севастополя, причины и ход "специальной военной операции" (так российские власти называют войну против Украины), а также "вхождение" в состав России "новых регионов" – украинских территорий, оккупированных российскими войсками.

В учебнике целиком переписана история с 1970 по 2000 год, уменьшен раздел всеобщей истории и расширены части об Азии, Африке и Латинской Америке. В главе о войне в Украине 17 параграфов. Они повторяют многие утверждения российской официальной пропаганды, связанные с полномасштабным российским вторжением в Украину.

Вот несколько цитат из нового российского учебника истории для старших классов:

"Главным бенефициаром украинского конфликта стали США. Им удалось навязать Европе свой дорогой газ и другие ресурсы. США полны решимости воевать "до последнего украинца"".

"Украина — ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным. Все эти так называемые санкции — это важно понимать — абсолютно незаконные. Они нарушают все нормы международного права... Западом были похищены общие активы Российского государства, хранящиеся в их банках, на общую сумму более 300 млрд долл."

В учебнике упоминается и закон о так называемых иностранных агентах. "Будьте бдительны. Думайте: почему, зачем и за что "отрабатывают новости" те или иные "оппозиционеры", "лидеры мнений", "популярные блогеры"...И тогда вы не станете жертвами дешёвых манипуляций", - призывают авторы пособия школьников.

По словам российского министра просвещения , такое пособие нужно "для борьбы с раскалыванием народов и распространением недоверия между людьми". Среди основных достоинств нового пособия Кравцов отметил его дешевизну. Стоимость учебника — 849 рублей, что на 20% дешевле предыдущей версии.

Писали учебник Владимир Мединский, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Год назад секретарь генсовета "Единой России" и заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак заявил, что в России выпустят "правильный учебник истории", в котором будут главы о войне в Украине.

В мае издание "Сота" опубликовало фотографии главы нового учебника по истории России для 10-11-х классов, посвящённой российскому вторжению в Украину и предшествовавшим событиям. В тексте излагается не ход событий, а их интерпретация российской пропагандой. В нём в частности утверждается, что не Россия напала на Украину, а якобы Украина стала угрозой для России. Авторы учебника - депутат Госдумы Вячеслав Никонов и советник директора ФСО Сергей Девятов.