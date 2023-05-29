Фээсбэшный почерк. Учебник истории, искажающий суть войны в Украине

Издание "Сота" на выходных опубликовало фотографии пяти страниц нового российского учебника по истории для старшеклассников, по которому учащиеся 10-х и 11-х классов начнут заниматься в следующем учебном году. Учитель из Архангельска Михаил Копица сделал снимки той части текста, которая касается описания причин начала войны – так, как ее излагает официальная российская пропаганда. В тексте изложен не ход событий, а лишь дана кремлевская интерпретация произошедшего.

В новом учебнике говорится, что война России против Украины началась не 24 февраля 2022 года с полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, в том числе в пригороды Киева, где впоследствии обнаружили свидетельства массовых убийств гражданского населения, а якобы с прихода к власти Петра Порошенко, находившегося "под внешним управлением", которого сменил на посту президента Украины Владимир Зеленский.

Санкции, введенные западными странами из-за аннексии Крыма Россией и начала войны в Донбассе в 2014 году, поданы как введенные под "надуманным предлогом". Резкой критике подвергаются, в частности, США и другие страны НАТО, которые якобы использовали Украину в качестве "ударного кулака", "нацеленного против России".

В российской интерпретации не Россия напала на Украину, а якобы Украина стала угрозой для России. Начало войны описано в учебнике как превентивная мера после того, как у Кремля оказалась в распоряжении информация о подготовке "украинской операции", целью которой было бы восстановление территориальной целостности страны и возвращение аннексированного Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, на которых после 2014 года были сформированы непризнанные "ДНР" и "ЛНР", а также то, что на украинской территории якобы размещались военные объекты Великобритании и США. Каких-либо доказательств всех этих утверждений в тексте, написанном для школьников, не приводится, как не было их и ранее в заявлениях российских властей. Начало войны объяснялось Путиным как необходимость "денацификации Украины".

Страницы нового учебника по истории для старшеклассников о войне в Украине написаны не профессиональными историками, занимающимися исключительно наукой. Один из авторов текста – депутат Госдумы Вячеслав Никонов, закончивший исторический факультет, но большую часть жизни занимавшийся политикой, а в 1990-х занимавший пост помощника председателя КГБ Вадима Баканина. Еще один автор – Сергей Девятов – историк, тесно связанный с Федеральной службой охраны РФ, где он является советником директора

Никонов и сам не раз скептически отзывался о своих исторических книгах – как биограф своего деда Вячеслава Молотова он идеализировал его фигуру. И текст для российских старшеклассников о войне в Украине заканчивается словами из выступления Вячеслава Молотова в день нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года: "Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!" При этом Молотов является одним из авторов пакта Молотова – Риббентропа, положившего начало Второй мировой войне, когда СССР и Германия оккупировали Польшу.

"В России интерпретируют нашу борьбу за независимость, нашу современную войну за независимость как якобы агрессию с нашей стороны в сторону России, прикрываясь при этом, как это было в середине ХХ века, защитой русскоязычного населения, только тогда Гитлер защищал немецкоязычное население. Помните – Польша, аншлюс Австрии и так далее, – говорит одесский историк Сергей Гуцалюк. – Этот учебник написан в первую очередь для того, чтобы воспитывать российскую молодежь. Им же надо как-то оправдать агрессию. Я прекрасно помню, как они отрицали события, связанные с Голодомором, с репрессиями на территории Украины 30 лет назад во время так называемой перестройки. Абсолютно один и тот же кагэбэшный, а в данный момент – фээсбэшный почерк. Так же, как они стараются объяснить защитой русскоязычного населения аннексию, а фактически оккупацию Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Все это подпадает под действия международного права, и рано или поздно России придется за это отвечать, как пришлось отвечать Германии. Там была проведена большая кампания по денацификации, Германия много лет делала Израилю выплаты. Я думаю, что это ждет и будущие российские власти после того, как страна переформатируется из империи, из агрессивного монстра. Я на это надеюсь".

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что статья о войне в Украине в новом российском учебнике по истории напоминает о советской пропаганде, которая точно так же в прошлом умалчивала события и факты для того, чтобы создать миф:

– Поскольку Путин откатывает страну к стандартам советской вертикальной модели, вполне естественно, он обращается и к советской версии истории, которая не имеет никакого отношения к действительности, но зато обеспечивает идеологическую основу для укрепления власти. Товарищ Покровский (Михаил Покровский – представитель советской марксистской исторической школы. – Прим. РС), который в первые годы советской власти отвечал за развитие советской истории, говорил, что история – это политика, опрокинутая или отраженная в прошлое. То есть в зависимости от интересов правящей партии меняется и история. Именно поэтому Советская Россия всегда была страной с непредсказуемым прошлым.

Вот и сейчас формируется новая концепция того, как устроен внешний мир по отношению к России. Даже не новая, а хорошо забытая старая. Для этого перекраивается прошлое под актуальные для нынешней власти стандарты. Хорошим это не кончается, потому что учеников школы Покровского товарищ Сталин потом уничтожал десятками по той простой причине, что та политика, которую они отражали в ленинские времена, утратила для Сталина актуальность. И, соответственно, Сталин пересмотрел, например, роль Ивана Грозного, который с точки зрения Покровского и Ленина был представителем империализма, угнетатель свободных народов Татарии, Астраханского ханства и так далее, а с точки зрения Сталина он был прогрессивным централизатором, вертикализатором и оператором того, что во времена Грозного называлось опричниной, а во времена Сталина – НКВД. Именно потому, что изменилась актуальная повестка дня, ученики Покровского были расстреляны, посажены, уничтожены.

Живо вспоминаются советские образы консолидированного империализма, находящегося в общем кризисе капитализма, у которого с клыков бежит бешеная слюна

Что касается нынешней фразы об Украине как ударном западном кулаке, то тут тоже вполне понятно: Россия противостоит Западу, у Запада – кулак. Живо вспоминаются советские образы консолидированного империализма, находящегося в общем кризисе капитализма, у которого с клыков бежит бешеная слюна, потому что есть бессильная зависть к достижениям социалистического строя и понимание своей исторической обреченности. Именно поэтому изо всех сил стараются уничтожить Советский Союз и лишить трудящихся завоеваний социалистической революции. Это работало и до сих пор работает. Вот и сейчас ровно то же самое нам предлагают Путин и его сторонники: Украина – не государство, а всего-навсего наемный ландскнехт условного Запада, его бронированный кулак, Украина не имеет никакой суверенности и политической субъективности, а всего-навсего марионетка и так далее. Все это до боли напоминает времена моей молодости, когда именно такими терминами описывали мировую ситуацию, ожидая общего кризиса капитализма, хотя Запад с его "кризисом" продолжал прекрасно здравствовать. Так что мы имеем дело с общим кризисом фальшивой исторической концепции и картинки мира в исполнении господина Путина, которая обречена и которая рухнет, вопрос только в том, как скоро и как кроваво, – говорит Дмитрий Орешкин.

Украинский историк Сергей Гуцалюк также не видит ничего нового в интерпретации событий войны России в Украине из нового учебника истории:

– Удивительного тут ничего нет. В Украинском институте национальной памяти я одно время занимался анализом российских статей и художественных фильмов о Второй мировой войне последних лет и заметил такую тенденцию: приблизительно 15 лет назад появилось много публикаций и даже игровых фильмов, сериалов, в которых был показан не солдат, воевавший с нацизмом во Второй мировой войне, а энкавэдэшник. В фильмах вдруг главным героем оказывался СМЕРШевец или энкавэдэшник, который разоблачал какие-то заговоры, диверсии, предотвращал покушения на советских чиновников времен Второй мировой войны и так далее. Если сравнить с советской пропагандой, то там не было такого. Мы помним фильмы, связанные с судьбой обычного человека. Даже в фильмах "Они сражались за родину", "В бой идут одни старики" не было того, что появилось в путинской России.

Сталин для нынешнего руководства РФ – один из главных ориентиров и стержней идеологии

Второй момент: Сталин для нынешнего руководства РФ – один из главных ориентиров и стержней идеологии. Они сумели создать кровавый и бесчеловечный гибрид двух идеологий: с одной стороны, это имперско-монархическая идея, а с другой стороны, большевистско-сталинская идея. Вот это все у них в одном симбиозе очень страшно объединилось. Но самое интересное, что в истории эти две идеологии стояли друг против друга насмерть, а тут удалось это объединить. Поэтому я считаю, что родился страшный кровавый бесчеловечный монстр – то, что слепили сейчас в России. Там все вперемежку – империя, Романовы и Советский Союз времен Сталина. Даже недавний их цирковой фортель с картой XVII века, якобы для того, что, дескать, смотрите, карта, на которой нет Украины, – продолжение этого. Но на той карте еще не было и Петербурга, та земля принадлежала тогдашнему шведскому государству, а Украина была. Она и называется там "Земля казаков". Часть Украины входила тогда в состав объединения нескольких народов под названием Речь Посполитая, а до этого эта территория входила в Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское. Эта карта, ни для кого не секрет, давно находится в историческом обороте, никто никогда не ставил под сомнение то, что это карта части территории нынешней Украины. Видимо, чтобы своему населению объяснять потери на войне, лишения, мобилизацию и все остальное, нужно было карту показать.

Этот новый учебник по истории будет в будущем одним из доказательств в Международном уголовном суде

Поэтому этот новый учебник по истории будет в будущем одним из доказательств в Международном уголовном суде – это будет демонстрацией того, как в России подводят идеологическую компоненту, чтобы проводить агрессивную политику. Мы помним, как интерпретировали нацисты якобы на основании закона и права те действия, которые они начали совершать в отношении европейских евреев. Как нацисты не оставляли шансов и места для евреев в Европе и в мире, так и путинисты не оставляют нам ни жизненного пространства, ни права на жизнь нашей украинской политической нации, – говорит Гуцалюк.

– Описание хода войны в Украине в российском учебнике обходит стороной аннексию, а по сути оккупацию Россией частей Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины, где с начала войны происходили контрнаступления украинской армии, результатом которых было освобождение как большой части Харьковской области, так и города Херсон и части Херсонской области на правом берегу Днепра. Вместо этого есть большой пассаж о мощи российского оружия и упоминания только "ДНР", "ЛНР" и аннексированного Крыма. Почему некоторые события намерено скрываются в тексте?

– Из Херсона российские войска не выводились, они были выбиты оттуда. К сожалению, несколько моих близких знакомых получили ранения, а некоторые даже погибли во время херсонской операции, – рассказывает Сергей Гуцалюк. – Они, как шулеры, дают только те события, которые им выгодны. Для них ясно, что рано или поздно им придется уйти, их выбьют и из той части пока что оккупированной Херсонщины и Запорожской области. Поэтому они стараются и не вспоминать о том, что эти территории были захвачены. К настоящему времени Украина вернула под свой контроль более 55 процентов территории, которые изначально смогла захватить Россия (я имею в виду не только часть Харьковской области, но и территории на севере Украины – Киевскую, Черниговскую области, которые были захвачены российскими войсками в начале войны). Иными словами, они подают факты как им выгодно: полуправдой, полуобманом.

То, что это написал родственник Молотова, – вообще очень символично

А то, что это написал родственник Молотова, – вообще очень символично, потому что Молотов подписал пакт Молотова –Риббентропа, окончательно развязав большую войну в Европе. Но, несмотря на все их "интеллектуальные" потуги, мир сейчас совсем не такой, каким он был 70–100 лет назад. Информационная эпоха не даст возможности что-то укрыть, спрятать, переиграть. Для российского населения как-то это, возможно, будет действовать, как оправдание оккупации и агрессии... Чтобы сохранить ту политику, которую сейчас ведет российское руководство, нужны новые рекруты, новые солдаты, новые "мясные" штурмы и так далее. С другой стороны, это и необходимость оправдывать себя, почему не надо платить репарации Украине, почему не надо отвечать перед Международным трибуналом. Мне кажется, что таким инструментом, как этот учебник, постепенно в России подготавливают общественное мнение, – считает украинский историк.

Политолог Дмитрий Орешкин объясняет умалчивание части событий войны России в Украине в учебнике или перекручивание фактов в тексте стремлением увести внимание от внутренних российских проблем:

– В школе информация воспринимается учениками 8–10-х классов еще не критически, дети еще на слово верят взрослым. А потом, когда они сталкиваются с реальной жизнью, оказывается, что в школе им врали. И тогда часть из них переживает когнитивный диссонанс, потому что для его преодоления необходимо приложить некоторые усилия, чтобы понять, как было на самом деле… А в 98 процентах случаев люди просто говорят: "Нет, мы этого не хотим знать. У нас другой взгляд, и не рассказывайте мне, потому что мы победили Германию". Да, победили, но не знали, что огромную роль в этой победе сыграли, например, Великобритания и США, поскольку снабжали Россию современным оружием и материалами для производства этого оружия.

В школе информация воспринимается учениками 8–10-х классов еще не критически, дети еще на слово верят взрослым

Конечно, все написанное сделано осознанно, и конечно, про "ДНР" и "ЛНР" будет рассказано. А когда они проиграют, если это случится, их точно так же вычеркнут из учебника истории, как вычеркнули харьковскую историю или херсонскую историю. История должна быть победоносной – это главное требование советского и путинского вертикализма. Поэтому они живут в вымышленном мире. Поэтому они говорят, что "можем повторить", а на самом деле повторить они не могут по целому ряду объективных причин. В связи с этим страна будет переживать кризис когнитивного диссонанса, когда мы-то думали, что мы круче всех и наши корабли бороздят просторы, а оказывается, что мы, на самом деле, были где-то на уровне Бангладеш, хотя и с ядерной бомбой. В этом проблема: мифология или героический эпос вместо документальной истории – признак глубокой и, возможно, даже необратимой деградации национальной культуры.