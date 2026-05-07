В России вырос спрос на наличные деньги на фоне отключений интернета

Банк России зафиксировал рост спроса на наличные деньги в марте-апреле и связывает это, в частности, с перебоями с мобильным интернетом в стране. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

"Участники отметили, что это могло быть связано в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом и стремлением населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры", – говорится в публикации.

В связи с отключениями мобильного интернета в городах России не работают терминалы безналичной оплаты, невозможно заказать такси и доставку, не работают онлайн карты и GPS-устройства.

Новая волна отключений мобильного интернета была связана с подготовкой празднования Дня победы. Власти уже предупредили, что в Москве 9 мая будет полностью отключен мобильный интернет и не будут отправляться СМС-сообщения.