В России выявили ещё 30 726 новых случаев COVID-19 за сутки

В России (включая аннексированный Крым) выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это почти на полторы тысячи больше, чем накануне.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наблюдается во всех крупных городах и связан с распространением штамма-"омикрон", который был обнаружен в ЮАР в конце ноября.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве – 7529. Это - на 1049 инфицированных больше, чем накануне,и максимум с конца октября. В больницы за сутки доставили 736 новых пациентов.

14 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начал доминировать штамм-"омикрон". При этом, по его словам, количество тяжёлых случаев и госпитализаций не растёт.

В Европе, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие полтора месяца COVID-19 из-за распространения "омикрона" могут заболеть более половины жителей. Однако пропорционального роста числа смертей при взрывном росте числа заболевших не наблюдается. Это связывают с вакцинацией, защищающей от тяжёлого течения болезни, и с особенностями штамма "омикрон", который при более высокой заразности, менее летален.

В России на 12 января полностью привито лишь около 60 процентов взрослого населения.

По данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости COVID-19 в России в связи с распространением "омикрон"-штамма может прийтись на конец января — начало февраля, пишут "Ведомости".

По оценкам экспертов, в первые дни февраля число случаев заражения будет превышать 80 тысяч в сутки. Максимальный показатель — почти 86 тысяч — придется на 4 февраля, ожидают они.

В Санкт-Петербургском государственном университете спрогнозировали, что к 1 февраля суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тысяч.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что число заражений в стране за сутки может стать шестизначным.