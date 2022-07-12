В России выявили первый случай заражения оспой обезьян

В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.



Заболевание нашли у молодого человека, вернувшего из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью, сказали в ведомстве. Там также уточнили, что болезнь протекает в лёгкой форме. Заразившегося изолировали. Люди, с которыми он общался, находятся под медицинским наблюдением.



Оспа обезьян – вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2–4 недель.



Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка этого заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.

Большинство заболевших – мужчины от 18 до 50 лет, вступавшие в половые отношения с другими мужчинами. Однако эпидемиологи пока не могут прийти к выводу, стал ли вирус оспы обезьян передаваться именно через однополые контакты, или гомосексуальные мужчины оказались в числе первых зараженных из-за более раскованного сексуального поведения.

От заражения оспой обезьян предохраняет вакцина от натуральной оспы, которую получали в младенчестве все родившиеся до 1980 года, когда было официально объявлено о полном уничтожении натуральной оспы на планете. Существует также вакцина непосредственно против оспы обезьян, которая будет теперь применяться для групп риска.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире зарегистрировано более 6000 случаев заболевания, три пациента умерли. ВОЗ пока не видит необходимости объявлять о пандемии, но предпочитает относиться к ситуации с настороженностью.