В Европе начинается вакцинация от оспы обезьян

Европейская комиссия в пятницу объявила, что четыре страны Евросоюза – Испания, Германия, Бельгия и Португалия – получили поставки вакцины от оспы обезьян и в ближайшее время начнут прививочную кампанию. Сообщается, что вакцинация будет добровольной.

Общее количество вакцины, приобретенной Евросоюзом, составляет более 13600 доз. Первой 5300 доз вакцины еще в конце июня получила Испания. Вслед за ней столько же доз вакцины было доставлено в Германию. Португалия получила 2700 доз, а Бельгия всего 340.

По сообщению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на 6 июля в 33 странах европейского региона зарегистрировано 5950 случаев заражения оспой обезьян. Это около двух третей всех случаев заболевания в мире. Больше всего случаев установлено в Великобритании (1351), на втором и третьем местах – Испания и Германия (около 1250 в каждой), за ними – Франция, Португалия и Нидерланды, где число подтвержденных случаев болезни не превышает нескольких сотен.

Большинство заболевших – мужчины от 18 до 50 лет, вступавшие в половые отношения с другими мужчинами. Однако эпидемиологи пока не могут прийти к выводу, стал ли вирус оспы обезьян передаваться именно через однополые контакты, или гомосексуальные мужчины оказались в числе первых зараженных из-за более раскованного сексуального поведения. Тем не менее ECDC предлагает включить в число кандидатов на вакцинацию гомосексуальных мужчин, а также медицинский персонал, работающий с зараженными людьми.

Оспа обезьян до 2022 года считалась редким заболеванием, которое встречается преимущественно в экваториальной Африке и передается человеку от животных. Симптомы включают в себя лихорадку, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и гнойную сыпь на коже. У взрослых людей в большинстве случаев при хорошем уходе болезнь проходит через 2-4 недели, однако рубцы от оспин могут остаться на всю жизнь.

В 2022 году случаи оспы обезьян неожиданно появились в ранее свободных от них странах Америки и Европы. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире зарегистрировано более 6000 случаев заболевания, три пациента умерли. ВОЗ пока не видит необходимости объявлять о пандемии, но предпочитает относиться к ситуации с настороженностью. От заражения оспой обезьян предохраняет вакцина от натуральной оспы, которую получали в младенчестве все родившиеся до 1980 года, когда было официально объявлено о полном уничтожении натуральной оспы на планете. Существует также вакцина непосредственно против оспы обезьян, которая будет теперь применяться для групп риска.