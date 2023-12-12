В России за 13 лет втрое снизилось число кандидатов наук

В России с 2010 года почти втрое сократилось число новых кандидатов наук, на это обратил внимание телеканал "Дождь". СМИ ссылается на данные, озвученные ректором Московского государственного университета имени Ломоносова Виктора Садовничего.

По его словам, если в 2010 году число кандидатских диссертаций, защищённых в российских вузах, составляло 33 тысячи 700, то в прошлом году их было зафиксировано всего 11 тысяч 400, а в целом в последние годы число новых кандидатов наук сокращается на 9 процентов в год.

Кроме того, по словам Садовничего, снизилось и число аспирантов: с 2010 года - на 30 процентов.

В начале декабря Владимир Путин заявил об отсутствии средств на расширение программы поддержки молодых учёных. Выступая на встрече с ними, президент России сказал, что расширение потребовало бы денег из федерального бюджета, а найти их в ближайшее время "будет непросто".

За три дня до этого Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие три года, согласно которому расходы на армию будут увеличены почти на 70%, а их доля от всех бюджетных трат, почти 30%, станет рекордной со времен СССР. При этом финансирование научных исследований будет урезано вдвое.