В России за год не менее 50 человек погибли в СИЗО и при задержаниях

В России в 2023 году в следственных изоляторах, спецприёмниках, судах, отделах полиции и полицейских автомобилях погибли как минимум 50 человек. Об этом пишет "Верстка", которая проанализировала сообщения государственных ведомств и СМИ.

Большинство из них погибли в СИЗО – 22 человека. Ещё 14 - в отделах полиции, пятеро – во время задержания, четверо – в полицейских автомобилях, двое – в спецприёмниках, еще по одному – в суде, в автозаке ФСИН и больнице, куда были доставлены из СИЗО. Десять человек погибли в Москве, по три – в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, по два – в Липецке, Оренбурге и Самаре. Всего смерти фиксировались как минимум в 34 населенных пунктах.

Среди погибших 48 мужчин и две женщины. Одиннадцать из них умерли якобы из-за проблем с сердцем, еще столько же, по официальным данным, покончили с собой. Девять человек умерли после того, как им "внезапно стало плохо". Минимум двое погибли после полицейских пыток, по одному – от передозировки наркотиками, хронического заболевания и намеренного неоказания медицинской помощи. Одного человека убили сокамерники. Причины смерти 13 погибших неизвестны.

Самым младшим погибшим был 13-летний школьник из якутского поселка Белая Гора. Сотрудники полиции привезли его домой в бессознательном состоянии в багажнике. Самый старший – 73-летний Николай Бухонин, которого подозревали в педофилии. Его нашли мёртвым в СИЗО со "скальпированной раной головы, ушибом лица, вывихом плечевого сустава и переломом костей плеча".