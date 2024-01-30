В Ростове-на-Дону осудили врачей тюремной больницы по делу о пытках

Суд в Ростове-на-Дону вынесл приговор трём врачам тюремной Межобластной туберкулезной больницы №19 по делу о пытках заключённых. Бывшего заместителя начальника больницы Александра Ляха осудили на семь с половиной лет колонии, заведующую психиатрическим отделением Дарью Позднякову приговорили к шести годам заключения, а врача-психиатра Анастасию Поторочину – к пяти годам. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, сообщает Кавказ.Реалии.

Лях также был лишён звания подполковника внутренней службы, а Позднякова и Поторочина – званий старшего лейтенанта. Суд запретил им занимать административные должности и заниматься врачебным делом еще в течение трёх лет после освобождения.

По версии следствия, Лях приказывал Поздняковой применять к осуждённым физическую силу, а Поторочина исправляла медкарты, чтобы скрыть нарушения. Потерпевшими по делу признаны 42 заключённых, двое из них умерли. Осуждённые рассказывали об избиениях, угрозах и лишении еды со стороны персонала.

По мнению активиста и врача Николая Каклюгина, который получил три года колонии по наркотическому делу (он называет его сфальсифицированным) и две недели провел в МОТБ-19, осуждены далеко не все причастные к пыткам медработники.

"Цепочка в этом деле идет выше: Тигран Мкртчян, главный врач МОТБ-19 в то время, и Александр Пачганов, начальник всей медслужбы ФСИН по Ростовской области должны были тоже сидеть на скамье подсудимых. Три осужденных – это далеко не полное число тех, кто причастен к этому страшному издевательству", – сказал он.

Каклюгин добивается возбуждения уголовного дела на упомянутых медиков, а также в отношении начальника медико-санитарной части ФСИН полковника Артема Алексеенко и врача Александра Орлова с 2021 года. В декабре прошлого года отказ в возбуждении дела отменили как минимум в шестой раз.

Лях был уволен с должности в мае (по другим данным – в сентябре) 2021 года, с мая 2022 года он находился под домашним арестом. Позднякова и Поторочина находились под подпиской о невыезде.