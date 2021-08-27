В России за июль умерли 50 тысяч человек с COVID-19

В России за июль с диагностированной коронавирусной инфекцией умерли более 50 тысяч человек. Об этом сообщает Росстат. Это самый высокий показатель за месяц с января. Тогда умерли более 37 тысяч человек.

Основной причиной смерти в июле COVID-19 стал почти в 39 тысячах случаев, против 21 тысячи в январе.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова объясняла рост заболеваемости появлением нового штамма коронавируса "дельта".

С июня больше половины российских регионов ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан.

Прививочная кампания в России началась в декабре 2020 года, но идёт она медленными темпами. По последним данным полностью вакцинировано в стране менее четверти населения. Одну дозу получили 30 процентов граждан.

С начала пандемии коронавируса в России, по официальным данным Оперативного штаба по борьбе с болезнью, COVID-19 заболели более шести с половиной миллионов человек. Умерли по тем же данным более 180 тысяч пациентов. По данным Росстата, число умерших пациентов с коронавирусом примерно вдвое выше (в частности в июле оперативный штаб фиксировал в среднем 700-800 смертей за сутки, по данным Росстата, их должно было быть более 1500 за сутки); многие эксперты, основываясь на данных о так называемой избыточной смертности, считают, что оно ещё выше.