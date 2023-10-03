В России заблокировали два украинских сайта - "Чесно" и "Рух"

В России заблокировали сайты украинского гражданского движения "Чесно", политической партии "Народный Рух Украины", а также сайт Международной ассоциации транспортных рабочих. На это обратил внимание проект "Роскомсвобода".

Предполагается, что украинские сайты заблокированы по причине публикации на них материалов о российской военной агрессии, а сайт Международной ассоциация транспортных рабочих попал под блокировку, поскольку в начале сентября организация была признана Генпрокуратурой России "нежелательной".

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" отмечает, что к лету текущего года Роскомнадзор из соображений военной цензуры заблокировал более 200 тысяч интернет-ресурсов.

Об усилении противодействия распространению в интернете так называемых "фейковых новостей" о российской армии заявлял тогда же генпрокурор России Игорь Краснов.