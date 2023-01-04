В России заблокировали ролик Радио Озоди и украинской организации

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт общественной организации "Украинская женская стража" и видео Таджикской службы Радио Свобода – Радио Озоди. Об этом сообщает проект Роскомсвобода.

"Украинская женская стража" – общественная организация, которая учит женщин самообороне, первой медицинской помощи и другим навыкам в условиях войны.

Заблокированный ролик Радио Озоди на таджикском языке рассказывает об оппозиционере Шарофиддине Гадоеве. Он полмесяца находился на территории Украины и призвал соотечественников не участвовать в войне на стороне России.

О причинах блокировок не сообщается.

После нападения России на Украину российские власти под угрозой наказания обязали граждан называть войну "спецоперацией" и использовать только официальные российские данные. За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков. Это вынудило многие СМИ уехать, закрыться или отказаться публиковать информацию о войне.

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