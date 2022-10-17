В России заблокирован сайт "Хочу жить" с инструкциями по сдаче в плен

Украинский сайт "Хочу жить", с помощью которого российским военнослужащим, находящимся на территории Украины, предлагается сдаться в плен, заблокирован на территории России, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на проект "Роскомсвобода".

Отмечается, что ресурс был заблокирован в воскресенье, 16 октября, по требованию Генеральной прокуратуры РФ, а решение об этом ведомство приняло ещё неделю назад.

"Хочу жить" - проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, запущенный для военнослужащих армии России, не желающих участвовать в боевых действиях на украинской территории.

На сайте проекта размещены подробные инструкции по сдаче в плен и указаны телефоны уполномоченных представителей командования Вооружённых сил Украины, с которыми необходимо предварительно обсудить условия сдачи. Взамен украинские власти обещают пленным "соблюдение Женевских конвенций, трёхразовое питание, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение со стороны международных организаций, регулярную связь с родными и возможность обмена на военнослужащих ВСУ, находящихся в плену в России". Обещается также, что все добровольно сдавшиеся "будут оформлены как попавшие в плен в бою, что сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся российским военнослужащим, и защитит их от возможного преследования" на родине.

Кроме того на сайте "Хочу жить" размещена инструкция по уклонению от мобилизации, объявленной в России.