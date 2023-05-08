В России заблокированы сайт правозащитников и статья о Буче

В России заблокированы сайт международной правозащитной организации Human Rights Without Frontiers и ряд материалов о войне в Украине. Ограничения доступа выявил проект "Роскомсвобода".

Заблокирована, в частности, статья об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча во время российской оккупации, опубликованная на сайте крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat. Также "военной цензуре" подвергся домен ресурса "Памятник Луркоморью", где есть информация о событиях в Украине, отмечают активисты "Роскомсвободы".

Доступ к сайту Human Rights Without Frontiers закрыт "по маске", блокировка распространяется на все домены и поддомены. Организация публиковала материалы о событиях и ситуации с правами человека в Украине, Беларуси и России.

В обоих случаях государственный орган, по решению которого ограничен доступ к ресурсам, не указан. Блокировками сайтов в России занимается Роскомнадзор, решения принимают прокуратура, суды или само надзорное ведомство.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину блокировкам подверглись сотни информационных ресурсов. В их числе правозащитные организации и неподконтрольные российским властям СМИ. Информация о войне, отличающаяся от заявлений Министерства обороны и пропагандистов, приравнивается к "фейкам", за неё предусмотрено административное и уголовное наказание.