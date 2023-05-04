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Финская газета выложила репортажи из Украины на русском языке в игре

Финская газета "Хельсингин саномат" опубликовала свои русскоязычные репортажи о войне в Украине в компьютерной игре Counter-Strike. Российские власти заблокировали издание почти год назад.

Редакция построила в шутере славянский город Война и в подвале одного из домов спрятала комнату с репортажами из Украины. Стены помещения, освещённые красными лампами, покрыты текстами и фотографиями, рассказывающими о войне, в том числе об убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене.

По словам главного редактора газеты Антеро Мукки, за три дня карту скачали более двух тысяч раз. Он отметил, что в Counter-Strike играют примерно четыре миллиона россиян. По данным от июля 2022 года, Россия возглавляет рейтинг стран по количеству игроков в Counter-Strike.

  • После своего вторжения в Украину российские власти добавили в российское законодательство статьи о дискредитации армии и распространении про неё фейков. Фейками об армии российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России. По мнению правозащитников, этой статьёй в стране фактически была введена военная цензура.
  • По подсчётам Роскомсвободы, после начала войны российские власти заблокировали больше 9300 сайтов, в том числе социальные сети и сайты СМИ. Часть независимых СМИ была вынуждена приостановить работу или отказаться от освещения войны. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать работу и не попасть под уголовное преследование.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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