Финская газета выложила репортажи из Украины на русском языке в игре

Финская газета "Хельсингин саномат" опубликовала свои русскоязычные репортажи о войне в Украине в компьютерной игре Counter-Strike. Российские власти заблокировали издание почти год назад.

Редакция построила в шутере славянский город Война и в подвале одного из домов спрятала комнату с репортажами из Украины. Стены помещения, освещённые красными лампами, покрыты текстами и фотографиями, рассказывающими о войне, в том числе об убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене.

По словам главного редактора газеты Антеро Мукки, за три дня карту скачали более двух тысяч раз. Он отметил, что в Counter-Strike играют примерно четыре миллиона россиян. По данным от июля 2022 года, Россия возглавляет рейтинг стран по количеству игроков в Counter-Strike.