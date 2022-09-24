В России задержаны около 300 участников акций против мобилизации

В Москве и Петербурге сотрудники полиции задерживают участников акций протеста против мобилизации. Провести их призвало движение "Весна". О месте проведения акций было объявлено только сегодня.
По данным очевидцев, в обоих городах были задержаны несколько десятков человек. Акции, как таковые, не успели начаться, полиция стала задерживать людей ещё до заявленного времени их начала. В Москве людей задерживали на Чистых прудах.
Как сообщает ОВД-Инфо, в Москве среди задержанных была несовершеннолетняя инвалид по зрению.
В Петербурге людей задерживали на Садовой улице. ОМОН применял дубинки и электрошокеры.
По сообщениям очевидцев, людей на акциях меньше, чем на протестах в день объявления мобилизации - 21 сентября.
Акции протеста, анонсированные "Весной", проходят сегодня также в других городах России. По данным ОВД-Инфо на 17.30 мск, всего по стране около 300 задержанных. Больше всего их в Новосибирске.
Все акции не согласованы с властями - акции протеста в России не согласуются с марта 2020 года под предлогом пандемии коронавирусной инфекции.
- 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами, за исключением предусмотренных законодательством, она не ограничена. Из многих регионов поступают сообщения о массовом призыве людей.
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