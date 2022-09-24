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В российских городах возобновились акции протеста против мобилизации

Акция против мобилизации, Новосибирск, 24 сентября 2022 года

В российских городах возобновились акции протеста против войны в Украине и мобилизации россиян. На данный момент известно о задержаниях в Хабаровске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Томске и Улан-Удэ.

Первые акции прошли в Иркутске. В сквере Кирова собралось около 25 человек. Канала "Иркутск анархистский" сообщает, что меньше чем за час акции было задержано 17 человек, в том числе автор канала.

Задержания проходят и на акции Улан-Удэ. На площади Театральная задержали 10 человек, включая правозащитницу Надежду Низовкину, сообщает Сибирь.Реалии. По ее словам, она вела трансляцию акции протеста на свой ютюб-канал. Полицейские сначала разрешили его вести, потом всех затолкали в автобус и повезли в отдел полиции Октябрьский.

"Они видимо получили приказ начальства и задержали довольно жёстко, хотя мы ничего не нарушили, наше поведение не менялось", – рассказала Низовкина. По ее словам, полиция угрожает задержанным силой, сотрудники не называют имена, телефоны и паспорта отбирают силой.

Задержание на акции против мобилизации в Улан-Удэ, Надежда Низовкина (слева)
Задержание на акции против мобилизации в Улан-Удэ, Надежда Низовкина (слева)

Как пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо", в Новосибирске задержали по меньшей мере 13 человек.

В Томске задержали 10 человек, среди них журналист Александр Сакалов, сообщает телеграм-канал "Улица Бархатная".

В Чите во время одиночного пикета против мобилизации задержали Марину Саломатову – участницу движения "Гражданская Солидарность Забайкалья".

  • 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

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