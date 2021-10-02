В России зафиксирован максимум выявленных случаев COVID-19 с июля

В России зафиксирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа с июля. По состоянию на утро 2 октября в России за сутки стало известно о 25 219 больных, свидетельствует официальная статистика оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев превысило 7 560 000.

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График заболеваемости чётко фиксирует четвёртую волну пандемии в болезни. За неделю с 27 сентября четыре раза был обновлён максимум зарегистрированных смертей от коронавируса. Только по данным оперативного штаба смертность от заболевания превысила 209 тысяч человек.

По данным Росстата, смертность должна быть примерно в два раза выше. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что даёт оперативный штаб — число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.