В России зафиксирован максимум выявленных случаев COVID-19 с июля

В России зафиксирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа с июля. По состоянию на утро 2 октября в России за сутки стало известно о 25 219 больных, свидетельствует официальная статистика оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев превысило 7 560 000.
График заболеваемости чётко фиксирует четвёртую волну пандемии в болезни. За неделю с 27 сентября четыре раза был обновлён максимум зарегистрированных смертей от коронавируса. Только по данным оперативного штаба смертность от заболевания превысила 209 тысяч человек.
По данным Росстата, смертность должна быть примерно в два раза выше. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что даёт оперативный штаб — число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.
- Общее число привитых хотя бы одним компонентом граждан в России оценивается в 48,39 млн человек, это чуть больше 33 процентов населения страны с учётом аннексированного Крыма. Полностью привиты 29 процентов населения, передаёт "Коммерсантъ".
- Это значительно ниже, чем в большинстве стран ЕС, Великобритании и США. Хуже ситуация с долей вакцинированного населения в Европе только на Украине (13,8 процента населения), в Болгарии (18,7%), Боснии (19,4%), Беларуси (20,2%), Молдавии (21,9) и Румынии (28,3%).
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