В России зафиксирован новый максимум смертности от COVID-19

В России зафиксирован новый максимум смертности от коронавирусной инфекции нового типа. По состоянию на утро 28 сентября за сутки от болезни умерли 852 человека, свидетельствует официальная статистика.

Максимум обновляется в четвёртый раз за 30 дней. В последний раз он фиксировался 24 сентября, тогда сообщалось о смерти 828 человек. Только по данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, с начала пандемии в России умерли 205 тысяч 531 человек.

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По данным Росстата, от болезни и её последствий только к июлю умерли около 365 тысяч человек. Многие демографы обращают внимание на показатель избыточной смертности, фиксирующий, на сколько смертность превышает среднестатистические отметки. В июле он превысил 530 тысяч человек, специалисты считают, что большинство этих смертей можно учитывать как смертность от коронавируса и его последствий.

За последние сутки в России выявлено 21 559 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии — 7 464 708. Источник "Интерфакса" сообщил, что власти Москвы не исключают возврата к карантинным ограничениям, отменённым накануне выборов в Госдуму.