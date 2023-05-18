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В России запустили конструктор документов для взыскания алиментов

Консорциум женских неправительственных объединений разработал конструктор документов для взыскания алиментов Alimentum.

Для получения верно составленного заявления в суд юристки предлагают заполнить анкету. Кроме того, на сайте есть раздел с ответами на популярные вопросы об алиментах, а также возможность обратиться к правозащитницам напрямую.

Задолженность по алиментам в России превышает 156 миллиардов рублей. Число семей, которые должны получать алименты после развода супругов, доходит до двух миллионов. Около 10% родителей "активно уклоняются" от выплат. Среди должников – 90,5% мужчин и 9,5% женщин.

Правозащитницы отмечают, что невыплата алиментов – это один из видов экономического насилия. Консорциум женских неправительственных объединений предоставляет юридическое сопровождение для пострадавших от домашнего насилия в России, занимается гендерным просвещением и отстаивает права и интересы женщин.

  • За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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