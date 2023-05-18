В России запустили конструктор документов для взыскания алиментов

Консорциум женских неправительственных объединений разработал конструктор документов для взыскания алиментов Alimentum.

Для получения верно составленного заявления в суд юристки предлагают заполнить анкету. Кроме того, на сайте есть раздел с ответами на популярные вопросы об алиментах, а также возможность обратиться к правозащитницам напрямую.

Задолженность по алиментам в России превышает 156 миллиардов рублей. Число семей, которые должны получать алименты после развода супругов, доходит до двух миллионов. Около 10% родителей "активно уклоняются" от выплат. Среди должников – 90,5% мужчин и 9,5% женщин.

Правозащитницы отмечают, что невыплата алиментов – это один из видов экономического насилия. Консорциум женских неправительственных объединений предоставляет юридическое сопровождение для пострадавших от домашнего насилия в России, занимается гендерным просвещением и отстаивает права и интересы женщин.