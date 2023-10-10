С начала марта 2022 года в российские суды поступило как минимум 8 055 административных дел о дискредитации российской армии. Данные проанализировала "Медиазона".

8046 найденных административных протоколов рассмотрели или рассматривают районные суды, еще девять – гарнизонные военные суды.

Сколько людей преследовались по этой статье, неясно – полицейские регулярно составляют несколько протоколов по одной и той же статье на одного и того же человека. Например, на автора пяти антивоенных постов в соцсетях могут составить по протоколу на каждый пост.

В Пушкинском районном суде Петербурга "Медиазона" обнаружила сразу 15 административных дел о дискредитации против одного человека, составленных в один день за 15 разных постов. После второго административного дела в течение одного года в отношении человека могут возбудить уголовное дело по статье о повторной дискредитации, которая предусматривает до семи лет колонии.