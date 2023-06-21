КС России отказался отменить статью о "дискредитации армии"

Конституционный суд России вечером в четверг отказался рассматривать обращения правозащитников, требовавших отменить статью об административной ответственности за так называемую дискредитацию армии. Суд определил, что она не противоречит российской Конституции.
Как сообщает "ОВД-Инфо", жалобы на неконституционность статьи подали 13 заявителей. Среди них юристы самого проекта "ОВД-Инфо", правозащитных организаций "Мемориал" и "Русь сидящая". Юристы подчёркивали, что статья нарушает конституционные права на выражение мнения, свободу совести, собраний, а также является дискриминационной. Всего они отправили жалобы 23 заявителей, которых оштрафовали за выражение своей антивоенной позиции. 13 из них, в том числе жалобу Ильи Яшина, суд отказался рассматривать, еще 10 находятся на изучении.
Среди прочего, в определениях суда говорится, что решения российских властей "нельзя произвольно ставить под сомнения". Суд подтвердил, что пропаганда войны в России запрещена, но заявил, что статья о "дискредитации" на такую пропаганду не направлена, не вводит обязательную идеологию и не содержит дискриминацию "в зависимости от убеждений".
Один из авторов жалобы, юрист Григорий Вайпан сказал Би-би-си, что в решении КС "вся Конституция перевернута с ног на голову". "Оно окончательно перечеркивает всё 30-летнее наследие Конституционного суда в сфере защиты свободы слова и собраний, да и вообще прав человека", - считает Вайпан.
"В отказных определениях Конституционный Суд подтвердил, что статья о дискредитации нужна для подавления критики войны и инакомыслия, высказываться на этот счет могут лишь поддерживающие войну, а несогласные должны молчать. Несомненно, такой подход явно противоречит Конституции и является дискриминационным", - заявила одна из авторов жалобы, юрист Мария Немова.
- Статья об административной ответственности за "дискредитацию армии" была введена в КОАП в марте 2022 года, после начала военного вторжения России в Украину. Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.
- В случае повторных нарушений дело может быть переквалифицировано в уголовное.
- По подсчётам "Медиазоны", к началу июня 2023 года в России возбудили более семи тысяч дел о "дискредитации российской армии"
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