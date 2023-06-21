КС России отказался отменить статью о "дискредитации армии"

Конституционный суд России вечером в четверг отказался рассматривать обращения правозащитников, требовавших отменить статью об административной ответственности за так называемую дискредитацию армии. Суд определил, что она не противоречит российской Конституции.

Как сообщает "ОВД-Инфо", жалобы на неконституционность статьи подали 13 заявителей. Среди них юристы самого проекта "ОВД-Инфо", правозащитных организаций "Мемориал" и "Русь сидящая". Юристы подчёркивали, что статья нарушает конституционные права на выражение мнения, свободу совести, собраний, а также является дискриминационной. Всего они отправили жалобы 23 заявителей, которых оштрафовали за выражение своей антивоенной позиции. 13 из них, в том числе жалобу Ильи Яшина, суд отказался рассматривать, еще 10 находятся на изучении.

Среди прочего, в определениях суда говорится, что решения российских властей "нельзя произвольно ставить под сомнения". Суд подтвердил, что пропаганда войны в России запрещена, но заявил, что статья о "дискредитации" на такую пропаганду не направлена, не вводит обязательную идеологию и не содержит дискриминацию "в зависимости от убеждений".

Один из авторов жалобы, юрист Григорий Вайпан сказал Би-би-си, что в решении КС "вся Конституция перевернута с ног на голову". "Оно окончательно перечеркивает всё 30-летнее наследие Конституционного суда в сфере защиты свободы слова и собраний, да и вообще прав человека", - считает Вайпан.

"В отказных определениях Конституционный Суд подтвердил, что статья о дискредитации нужна для подавления критики войны и инакомыслия, высказываться на этот счет могут лишь поддерживающие войну, а несогласные должны молчать. Несомненно, такой подход явно противоречит Конституции и является дискриминационным", - заявила одна из авторов жалобы, юрист Мария Немова.