В российских школах будут изучать боевое применение беспилотников

В российских школах с 1 сентября в рамках курса начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По словам Шейкина, соответствующее предложение было направлено в министерство обороны России. Оно "было рассмотрено и поддержано, в том числе и министерстве просвещения", утверждает он.

В рамках программы предусмотрено "изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника", говорится в ответе Минобороны России, которое предоставил агентству сенатор.

Внедрять в школах курсы по управлению БПЛА в конце апреля 2023 года призвал президент России Владимир Путин. После этого учебные заведения, как показало расследование "Важных историй", стали их закупать для образовательных целей.