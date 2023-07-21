В российских школах будут изучать боевое применение беспилотников

В российских школах с 1 сентября в рамках курса начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
По словам Шейкина, соответствующее предложение было направлено в министерство обороны России. Оно "было рассмотрено и поддержано, в том числе и министерстве просвещения", утверждает он.
В рамках программы предусмотрено "изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника", говорится в ответе Минобороны России, которое предоставил агентству сенатор.
Внедрять в школах курсы по управлению БПЛА в конце апреля 2023 года призвал президент России Владимир Путин. После этого учебные заведения, как показало расследование "Важных историй", стали их закупать для образовательных целей.
- С 1 сентября 2023 года курс "Основ безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в российских школах будет включать в себя начальную военную подготовку. Ранее сообщалось, что ученики 10-11 классов будут изучать правила стрельбы из автомата Калашникова, принципы действия ручных гранат и оказанию первой помощи в бою.
- Накануне Госдума приняла решение переименовать дисциплину "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защиты Родины" с 1 сентября 2024 года. Изменения предусматривают появление в дисциплине модуля по начальной военной подготовке и основ противодействия экстремизму и терроризму. Предмет обязательный, отказаться от него будет нельзя.
- Возвращение в школы НВП поддержало Минобороны, порекомендовав уделить ей не менее 140 часов в старших классах. Учитывая, что в старших классах школьники должны пройти не более 1122 учебных часов (в пятидневной учебной неделе) начальная военная подготовка займет около 12% общего учебного времени.
- На фоне войны с Украиной в России активизировалась государственная пропаганда среди детей. В школах учебная неделя начинается с исполнения гимна и поднятия флага, введены обязательные классные часы "Разговоры о важном", в рамках которых детям рассказывают о специальной военной операции – так российские власти официально называют войну против Украины.
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