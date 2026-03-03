Российские школьники будут в обязательном порядке сдавать устный экзамен по истории. Об этом во вторник заявил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.

По словам Кравцова, экзамен будут сдавать ученики 9-х классов, его сдача будет условием для допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Нововведение вступит в силу с 2027-2028 учебного года.

"Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене", - сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Устный экзамен по истории был обязательным для выпускников во времена позднего СССР. Впоследствии он стал экзаменом по выбору, в формате ЕГЭ сейчас сдаётся письменный экзамен.

Российские власти в особенности на фоне войны в Украине уделяют всё больше внимания тому, что они называют историческим просвещением. Историческими соображениями Владимир Путин обосновывал начало вторжения в Украину. В российских школах была введена новая линейка учебников истории, соавтором которых стал советник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский. В учебниках есть и раздел о войне в Украине. Материал излагается с "государственнической" точки зрения, авторы, как правило, оправдывают политику российских и советских властей, подвергая при этом критике страны Запада. Факты подбираются и интерпретируются так, чтобы соответствовать позиции авторов.