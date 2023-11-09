В российском плену пропал украинский правозащитник Максим Буткевич

Родственники и адвокаты украинского правозащитника Максима Буткевича с августа этого года не могут получить информацию о его состоянии и местонахождении в российском плену. Письма и посылки, которые отправляют ему в СИЗО подконтрольного России Луганска, возвращаются назад, а на запросы не отвечают. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В марте этого года подконтрольный России суд на территории Луганской области приговорил Буткевича к 13 годам колонии. Его обвинили в том, что он якобы стрелял из гранатомёта по жилому дому в Северодонецке. Суд счёл правозащитника виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".

Издание "Ґрати" сообщает, что Буткевич оказался в зоне боевых действий спустя 10 дней после вменяемого ему в вину обстрела, а до этого находился в Киеве.

Буткевич попал в плен летом 2022 года в Луганской области. С момента пленения родители видели его только несколько раз — и только на видео, которые обнародовали российские СМИ.