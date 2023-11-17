В российском сегменте соцсетей работает антивоенный "легион эльфов"

В российском сегменте соцсетей действует антивоенный "легион эльфов". Это подтвердили в Фонде "Свободная Россия" (Free Russia Foundation, FRF), который создал легион после полномасштабного российского вторжения в Украину. С основателями проекта поговорил The Insider.

По словам директора Центра стратегических коммуникаций FRF Егора Куроптева, цели проекта – остановить войну и помочь россиянам "не быть зомбированными российской властью". По словам координаторки проекта Нины Алексы, сейчас на легион работают около сотни активистов из разных стран мира.

С начала работы "эльфы" оставили в соцсетях более 2,3 миллиона комментариев, охватив 900 провластных пабликов. Ещё один координатор "легиона эльфов" Антон Михальчук рассказал, что одной из лучших площадок для распространения антивоенного нарратива оказалась "ВКонтакте". С его слов, легион стремится нейтрально настроенных россиян перетягивать в сторонников, скорее радикально настроенных – в нейтральных, а "совсем радикальных – ну их, об них чёрт ногу сломит, их не перебьёшь".

Ранее, 15 ноября, материал о "легионе эльфов" опубликовал проект блогера и политика Михаила Светова SVTV. В тексте, со ссылкой на бывшего "эльфа", утверждается, что легион принадлежит Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и "топит" оппонентов.

В ФБК и Фонде "Свободная Россия" это отрицают. "ФБК не имел и не имеет никакого отношения к нашей работе. Никакие проекты фонда никогда не были направлены против кого-либо из оппозиции. Исключительно против пропаганды Кремля. Представители или экс-сотрудники ФБК не руководят проектами фонда", – написал Куроптев в соцсети X.

Пост Куроптева репостнул шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов. Он рассказал, что изданию "тоже предлагали этот вброс про ФБК". Доброхотов добавил, что собеседник под давлением журналистов рассказал, что источником информации является команда бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Позднее собеседник издания заявил, что его неправильно поняли. "Сам Невзлин также отрицает связь с текстом", – написал Доброхотов.