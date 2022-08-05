Meta: "тролли" имитировали массовую поддержку войны в Украине

Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, отключила более тысячи "троллей" – фальшивых аккаунтов, оставлявших многочисленные комментарии в поддержку российского вторжения в Украину. "Тролли" работали ежедневно "с небольшим перерывом на обед", а некоторые публиковали и пророссийские, и проукраинские комментарии с разницей в несколько минут. Об этом сообщается в отчёте компании.

Meta начала расследование подозрительной активности после публикации "Фонтанки", разоблачающей "фабрику троллей", работа которой публично координировалась через телеграм-канал "Кибер фронт Z". В ходе расследования Meta выявила попытки "заспамить" посты в социальных сетях Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Мишенями становились политики, журналисты, актёры и коммерческие бренды со всего мира – все, кто публично осуждал российское вторжение и поддерживал Украину.

Операция имела явную и скрытую составляющую, говорится в отчёте Meta. Публично в телеграм-канале "Кибер фронт Z", в котором сейчас более 110 тысяч подписчиков, регулярно публиковались призывы переходить по ссылкам на аккаунты или определённые посты и оставлять под ними пророссийские комментарии. Тем же занимались и фальшивые аккаунты, которыми тайно управляет "фабрика троллей", – "вероятно, чтобы создать впечатление, что её краудсорсинг был эффективным".

Изучив активность подозрительных комментаторов, в Meta пришли к выводу, что они работали семь дней в неделю "с небольшим перерывом на обед". Кроме того, Meta обнаружила "отдельные случаи", когда один и тот же аккаунт публиковал и пророссийские, и проукраинские комментарии с разницей в несколько минут. В компании предположили, что это может быть попыткой подорвать деятельность "фабрики троллей" изнутри.

По результатам расследования Meta удалила 45 аккаунтов "троллей" в социальной сети Facebook и 1037 – в Instagram и продолжает блокировать их попытки вернуться.