С зарубежных выставок вернулись все экспонаты музейного фонда

Все экспонаты из российских музеев, находившиеся на выставках в так называемых "недружественных странах", вернулись в Россию. Об этом сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

За рубежом, по словам Швыдкого, остались только произведения искусства из частных коллекций, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями Евросоюза; вопрос об их возвращении, по его словам, решается.

До этого в министерстве культуры сообщали, что с момента начала войны в Украине в Россию возвращены порядка 1500 экспонатов с выставок в Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединённых Арабских Эмиратах, Нидерландах, Омане, Сербии, Франции, Чехии, Японии.