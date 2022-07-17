С зарубежных выставок вернулись все экспонаты музейного фонда

Все экспонаты из российских музеев, находившиеся на выставках в так называемых "недружественных странах", вернулись в Россию. Об этом сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
За рубежом, по словам Швыдкого, остались только произведения искусства из частных коллекций, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями Евросоюза; вопрос об их возвращении, по его словам, решается.
До этого в министерстве культуры сообщали, что с момента начала войны в Украине в Россию возвращены порядка 1500 экспонатов с выставок в Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединённых Арабских Эмиратах, Нидерландах, Омане, Сербии, Франции, Чехии, Японии.
- Экспонаты из российских музеев в ближайшее время не будут вывозиться на выставки за границей. Такое решение министерство культуры приняло 24 июня. В 2023 году мораторий на вывоз музейных предметов может быть смягчён, но разрешения будут выдаваться только на участие в выставках в "дружественных странах". "Недружественными" Российская Федерация считает государства Европы и Америки, поддержавшие санкции против России после начала её военного вторжения в Украину.
- Мораторий на вывоз экспонатов связан с трудностями их страховки и логистики. Кроме того, причиной называется то, что Россия не может быть уверена, что вывезенные произведения искусства удастся вернуть. Петербургский Эрмитаж в апреле сталкивался с задержкой предметов из своей коллекции на таможне в Финляндии: тогда груз был задержан как санкционный. После таможенного расследования экспонаты удалось вернуть, однако Эрмитаж заявил о решении ввести мораторий на вывоз своей коллекции в Европу и США днём раньше, чем Минкульт принял такое же решение относительно всех российских музеев. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал российские музеи делать совместные проекты со странами, не присоединившимися к санкциям против России - например, государствами Азии.
- Действующие сейчас санкции не предполагают арест произведений искусства из России, находящихся в государственной или музейной собственности.
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