В Ростовской области предложили без согласия родителей привлекать школьников к производству окопных свечей для войны в Украине. С такой инициативой выступила депутат регионального заксобрания от КПРФ Татьяна Иващенко. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Изготовление окопных свечей и маскировочных сетей Иващенко назвала "общественно значимым добровольческим трудом" и заявила, что для привлечения к нему учебным заведениям не должно требоваться разрешение от родителей школьников.

"Родители не доверяют школе? Мы сколько лет вот так вот школу унижаем? [Дети] тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11-го класса. А потом им приходится через три года вытаскивать своего друга с поля боя. Это неправильно, на мой взгляд. Мы должны выйти с инициативой", – цитирует Иващенко ростовский сайт 161.ru.

По итогам заседания председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко поручил своему заместителю "проработать этот вопрос", пишет 1Rnd.ру. По российскому законодательству использование принудительного детского труда запрещено.