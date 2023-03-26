В Ростовской области предложили без согласия родителей привлекать школьников к производству окопных свечей для войны в Украине. С такой инициативой выступила депутат регионального заксобрания от КПРФ Татьяна Иващенко. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Изготовление окопных свечей и маскировочных сетей Иващенко назвала "общественно значимым добровольческим трудом" и заявила, что для привлечения к нему учебным заведениям не должно требоваться разрешение от родителей школьников.
"Родители не доверяют школе? Мы сколько лет вот так вот школу унижаем? [Дети] тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11-го класса. А потом им приходится через три года вытаскивать своего друга с поля боя. Это неправильно, на мой взгляд. Мы должны выйти с инициативой", – цитирует Иващенко ростовский сайт 161.ru.
По итогам заседания председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко поручил своему заместителю "проработать этот вопрос", пишет 1Rnd.ру. По российскому законодательству использование принудительного детского труда запрещено.
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