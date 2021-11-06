Возбуждено дело после данных о пытках в ростовской тюремной больнице

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий после сообщений о пытках заключённых в тюремной больнице.

"По нашим данным, потерпевшими проходят более 60 заключённых", - сообщила "Интерфаксу" заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Наталья Меркулова. По её словам, заключённых держали привязанными к кроватям по несколько дней, хотя законом их разрешено привязывать только в момент введения медицинских препаратов.

В инстаграм-аккаунте регионального ОНК сообщается, что данная ситуация могла сложиться из-за халатного отношения прошлого руководства областного ГУФСИН. "На данный момент руководством ФСИН России по Ростовской области все причастные лица уволены, ведётся следствие", - говорится в сообщении наблюдательной комиссии.

По информации "Медиазоны" (признана в России "СМИ-иноагентом"), дело связано с событиями в межобластной туберкулезной больнице №19 (МОТБ-19) в Ростове-на-Дону. Изданию об этом рассказал председатель местной ОНК Игорь Омельченко.

Он уточнил, что дело было возбуждено в сентябре. В пятницу на этой неделе правозащитник ходил на допрос. В сентябре 2020 года члены ОНК впервые рассказали о жалобе заключенного, которого, по его словам, более 70 дней держали привязанным к кровати в МОТБ-19, из-за чего у него "протерлась нога до самого мяса".

"Пытки и моральные, и физические, и сексуальные, и чего только не было", - рассказал Омельченко. По его словам, показания о пытках согласились дать более 60 человек, те, к кому применялись такие меры.

Также Игорь Омельченко добавил, что более года следствие бездействовало, несмотря на попытки правозащитников добиться возбуждения уголовного дела. В итоге дело завели после смены прокурора области - в феврале 2021 года эту должность занял Роман Прасков. Помимо этого, правоохранительные органы расследуют еще два дела из-за гибели заключенных в МОТБ-19.

В начале прошлого месяца проект Gulagu.net, который специализируется на защите прав заключенных, опубликовал несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток в учреждениях ФСИН в Саратовской, Иркутской и Белгородской областях. Часть архива была опубликована в СМИ. После публикации следствие возбудило несколько уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН.